https://1prime.ru/20250411/ekspert-856574662.html

Эксперт оценила вероятность отскока мировой экономики в 2026 году

Эксперт оценила вероятность отскока мировой экономики в 2026 году - 11.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила вероятность отскока мировой экономики в 2026 году

Торговые войны могут стоить мировой экономике пары триллионов долларов в этом году, но если "шоковая терапия" США в виде повышенных импортных пошлин завершится... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T06:23+0300

2025-04-11T06:23+0300

2025-04-11T06:23+0300

экономика

мировая экономика

сша

китай

москва

анастасия прикладова

дональд трамп

рэу им. г.в.плеханова

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856574662.jpg?1744341803

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Торговые войны могут стоить мировой экономике пары триллионов долларов в этом году, но если "шоковая терапия" США в виде повышенных импортных пошлин завершится до конца года, уже в 2026 году есть шанс увидеть отскок, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84% "Здесь можно говорить о замедлении мировой экономики. Если все-таки в течение года это противостояние завершится, то, может быть, и не будет каких-то серьезных снижений глобальной экономики. Потому что такая шоковая терапия не может продолжаться долго. Если говорить о цифрах, то, может быть, пару процентов, грубо говоря, пару триллионов, мы можем увидеть снижение в течение этого года", - сказала Прикладова. При этом в следующем году, по ее мнению, снижение экономики уже вряд ли произойдет. "Просто будет некий отскок, то есть более высокая динамика - как это было, например, после ковида", - пояснила эксперт. Однако, если действие тарифов продлится более года, их влияние на мировую экономику уже будет более серьезным. "Здесь уже триллионами будем считать потери глобальной экономики, два-три в год", - полагает Прикладова.

сша

китай

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, китай, москва, анастасия прикладова, дональд трамп, рэу им. г.в.плеханова