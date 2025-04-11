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Эксперт оценила вероятность отскока мировой экономики в 2026 году - 11.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт оценила вероятность отскока мировой экономики в 2026 году
Эксперт оценила вероятность отскока мировой экономики в 2026 году - 11.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила вероятность отскока мировой экономики в 2026 году
Торговые войны могут стоить мировой экономике пары триллионов долларов в этом году, но если "шоковая терапия" США в виде повышенных импортных пошлин завершится... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T06:23+0300
2025-04-11T06:23+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
москва
анастасия прикладова
дональд трамп
рэу им. г.в.плеханова
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Торговые войны могут стоить мировой экономике пары триллионов долларов в этом году, но если "шоковая терапия" США в виде повышенных импортных пошлин завершится до конца года, уже в 2026 году есть шанс увидеть отскок, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84% "Здесь можно говорить о замедлении мировой экономики. Если все-таки в течение года это противостояние завершится, то, может быть, и не будет каких-то серьезных снижений глобальной экономики. Потому что такая шоковая терапия не может продолжаться долго. Если говорить о цифрах, то, может быть, пару процентов, грубо говоря, пару триллионов, мы можем увидеть снижение в течение этого года", - сказала Прикладова. При этом в следующем году, по ее мнению, снижение экономики уже вряд ли произойдет. "Просто будет некий отскок, то есть более высокая динамика - как это было, например, после ковида", - пояснила эксперт. Однако, если действие тарифов продлится более года, их влияние на мировую экономику уже будет более серьезным. "Здесь уже триллионами будем считать потери глобальной экономики, два-три в год", - полагает Прикладова.
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мировая экономика, сша, китай, москва, анастасия прикладова, дональд трамп, рэу им. г.в.плеханова
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Анастасия Прикладова, Дональд Трамп, РЭУ им. Г.В.Плеханова
06:23 11.04.2025
 
Эксперт оценила вероятность отскока мировой экономики в 2026 году

Экономист Прикладова: торговые войны могут стоить мировой экономике триллионов долларов

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Торговые войны могут стоить мировой экономике пары триллионов долларов в этом году, но если "шоковая терапия" США в виде повышенных импортных пошлин завершится до конца года, уже в 2026 году есть шанс увидеть отскок, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%
"Здесь можно говорить о замедлении мировой экономики. Если все-таки в течение года это противостояние завершится, то, может быть, и не будет каких-то серьезных снижений глобальной экономики. Потому что такая шоковая терапия не может продолжаться долго. Если говорить о цифрах, то, может быть, пару процентов, грубо говоря, пару триллионов, мы можем увидеть снижение в течение этого года", - сказала Прикладова.
При этом в следующем году, по ее мнению, снижение экономики уже вряд ли произойдет. "Просто будет некий отскок, то есть более высокая динамика - как это было, например, после ковида", - пояснила эксперт.
Однако, если действие тарифов продлится более года, их влияние на мировую экономику уже будет более серьезным. "Здесь уже триллионами будем считать потери глобальной экономики, два-три в год", - полагает Прикладова.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙМОСКВААнастасия ПрикладоваДональд ТрампРЭУ им. Г.В.Плеханова
 
 
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