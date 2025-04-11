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Эксперт оценила вероятность отскока мировой экономики в 2026 году
Эксперт оценила вероятность отскока мировой экономики в 2026 году - 11.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила вероятность отскока мировой экономики в 2026 году
Торговые войны могут стоить мировой экономике пары триллионов долларов в этом году, но если "шоковая терапия" США в виде повышенных импортных пошлин завершится... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T06:23+0300
2025-04-11T06:23+0300
2025-04-11T06:23+0300
экономика
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Торговые войны могут стоить мировой экономике пары триллионов долларов в этом году, но если "шоковая терапия" США в виде повышенных импортных пошлин завершится до конца года, уже в 2026 году есть шанс увидеть отскок, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%
"Здесь можно говорить о замедлении мировой экономики. Если все-таки в течение года это противостояние завершится, то, может быть, и не будет каких-то серьезных снижений глобальной экономики. Потому что такая шоковая терапия не может продолжаться долго. Если говорить о цифрах, то, может быть, пару процентов, грубо говоря, пару триллионов, мы можем увидеть снижение в течение этого года", - сказала Прикладова.
При этом в следующем году, по ее мнению, снижение экономики уже вряд ли произойдет. "Просто будет некий отскок, то есть более высокая динамика - как это было, например, после ковида", - пояснила эксперт.
Однако, если действие тарифов продлится более года, их влияние на мировую экономику уже будет более серьезным. "Здесь уже триллионами будем считать потери глобальной экономики, два-три в год", - полагает Прикладова.
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мировая экономика, сша, китай, москва, анастасия прикладова, дональд трамп, рэу им. г.в.плеханова
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Анастасия Прикладова, Дональд Трамп, РЭУ им. Г.В.Плеханова
Эксперт оценила вероятность отскока мировой экономики в 2026 году
Экономист Прикладова: торговые войны могут стоить мировой экономике триллионов долларов
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Торговые войны могут стоить мировой экономике пары триллионов долларов в этом году, но если "шоковая терапия" США в виде повышенных импортных пошлин завершится до конца года, уже в 2026 году есть шанс увидеть отскок, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%
"Здесь можно говорить о замедлении мировой экономики. Если все-таки в течение года это противостояние завершится, то, может быть, и не будет каких-то серьезных снижений глобальной экономики. Потому что такая шоковая терапия не может продолжаться долго. Если говорить о цифрах, то, может быть, пару процентов, грубо говоря, пару триллионов, мы можем увидеть снижение в течение этого года", - сказала Прикладова.
При этом в следующем году, по ее мнению, снижение экономики уже вряд ли произойдет. "Просто будет некий отскок, то есть более высокая динамика - как это было, например, после ковида", - пояснила эксперт.
Однако, если действие тарифов продлится более года, их влияние на мировую экономику уже будет более серьезным. "Здесь уже триллионами будем считать потери глобальной экономики, два-три в год", - полагает Прикладова.