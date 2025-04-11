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Эксперты рассказали, как торговые войны США и Китая повлияют на россиян - 11.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперты рассказали, как торговые войны США и Китая повлияют на россиян
Эксперты рассказали, как торговые войны США и Китая повлияют на россиян - 11.04.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как торговые войны США и Китая повлияют на россиян
Торговая война США и Китая может сыграть на руку российским покупателям бытовой электроники: зарубежные поставщики начнут переориентацию на местный рынок,... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T05:16+0300
2025-04-11T05:16+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
сша
москва
анастасия прикладова
дональд трамп
рэу им. г.в.плеханова
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Торговая война США и Китая может сыграть на руку российским покупателям бытовой электроники: зарубежные поставщики начнут переориентацию на местный рынок, принося с собой скидки на продукцию, прогнозируют опрошенные РИА Новости эксперты. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для многих стран утверждены повышенные ставки, хотя они пока и отсрочены. Но не для Китая - после ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина Китая для американских - 84%.  "Вследствие тарифной войны между США и Китаем возможно частичное перенаправление товаропотоков. В связи с этим поставщики обоих государств могут напрямую или через третьи стороны увеличить экспорт в Россию", - отмечает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Складывающаяся ситуация означает интерес Китая к другим рынкам, включая Россию, добавляет доцент кафедры экономической теории того же вуза Екатерина Новикова. "При этом большое количество нереализованного товара может продаваться со скидкой, поэтому у российского потребителя есть все шансы выиграть на торговых спорах американцев с китайцами и купить товар на более выгодных условиях", - ожидает она.   Впрочем, рассматривая именно рынок электроники в России, не стоит ожидать существенного увеличения импорта - последние данные о снижении продаж говорят о преобладании предложения над спросом, обращает внимание Прикладова "Однако если отечественные компании смогут получить значительные скидки от зарубежных поставщиков, то это расширит возможности розничных сетей по снижению цен для увеличения внутреннего спроса на электронику. В любом случае, нет предпосылок отрицательного воздействия на Россию, говоря о ценах на технику", - заключает она.
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мировая экономика, россия, китай, сша, москва, анастасия прикладова, дональд трамп, рэу им. г.в.плеханова
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, МОСКВА, Анастасия Прикладова, Дональд Трамп, РЭУ им. Г.В.Плеханова
05:16 11.04.2025
 
Эксперты рассказали, как торговые войны США и Китая повлияют на россиян

Эксперты: торговая война США и Китая может сыграть на руку россиянам

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Торговая война США и Китая может сыграть на руку российским покупателям бытовой электроники: зарубежные поставщики начнут переориентацию на местный рынок, принося с собой скидки на продукцию, прогнозируют опрошенные РИА Новости эксперты.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для многих стран утверждены повышенные ставки, хотя они пока и отсрочены. Но не для Китая - после ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина Китая для американских - 84%.
 "Вследствие тарифной войны между США и Китаем возможно частичное перенаправление товаропотоков. В связи с этим поставщики обоих государств могут напрямую или через третьи стороны увеличить экспорт в Россию", - отмечает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Складывающаяся ситуация означает интерес Китая к другим рынкам, включая Россию, добавляет доцент кафедры экономической теории того же вуза Екатерина Новикова. "При этом большое количество нереализованного товара может продаваться со скидкой, поэтому у российского потребителя есть все шансы выиграть на торговых спорах американцев с китайцами и купить товар на более выгодных условиях", - ожидает она. 
 Впрочем, рассматривая именно рынок электроники в России, не стоит ожидать существенного увеличения импорта - последние данные о снижении продаж говорят о преобладании предложения над спросом, обращает внимание Прикладова
"Однако если отечественные компании смогут получить значительные скидки от зарубежных поставщиков, то это расширит возможности розничных сетей по снижению цен для увеличения внутреннего спроса на электронику. В любом случае, нет предпосылок отрицательного воздействия на Россию, говоря о ценах на технику", - заключает она.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКИТАЙСШАМОСКВААнастасия ПрикладоваДональд ТрампРЭУ им. Г.В.Плеханова
 
 
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