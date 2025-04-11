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В ЕС хотят продлить схему заполнения газовых хранилищ на 90%
В ЕС хотят продлить схему заполнения газовых хранилищ на 90% - 11.04.2025, ПРАЙМ
В ЕС хотят продлить схему заполнения газовых хранилищ на 90%
Совет ЕС в пятницу согласовал переговорную позицию для обсуждения продления еще на два года схемы обязательного заполнения газовых хранилищ ЕС на 90% для... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T13:23+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр – ПРАЙМ. Совет ЕС в пятницу согласовал переговорную позицию для обсуждения продления еще на два года схемы обязательного заполнения газовых хранилищ ЕС на 90% для обеспечения безопасности снабжения в условиях нестабильного рынка. Данное решение должны теперь обсудить Совет ЕС вместе с Еврокомиссией и Европарламентом, после чего ЕП проголосует по предложению на пленарной сессии. "Еврокомиссия предложила продлить на два года существующие обязательства государств-членов по заполнению своих газовых хранилищ на 90% перед зимним сезоном, чтобы обеспечить предсказуемость и прозрачность… Совет предлагает также ряд изменений, чтобы предоставить государствам-членам дополнительную гибкость. Это поможет им быстро реагировать на постоянно меняющиеся условия и использовать лучшие условия закупок, обеспечивая при этом безопасность поставок газа и правильное функционирование внутреннего рынка", - указывается в заявлении Совета ЕС. Там пояснили, что среди послаблений в данную схему предлагается ввести: заполнение хранилищ на 90% в период с 1 октября до 1 декабря вместо существующих сейчас жестких рамок заполнения хранилищ к 1 ноября; промежуточные целевые показатели заполнения странами газовых хранилищ могут варьироваться в пределах 10%, и они могут быть увеличены в случае неблагоприятной ситуации на рынке. Данная схема заполнения газовых хранилищ была введена в ЕС в 2022 году, обязательства истекают в конце 2025 года.
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газ, брюссель, ес, еп
Энергетика, Газ, Брюссель, ЕС, ЕП
В ЕС хотят продлить схему заполнения газовых хранилищ на 90%
Совет ЕС согласовал продление обязательного заполнения газовых хранилищ на 90%
БРЮССЕЛЬ, 11 апр – ПРАЙМ. Совет ЕС в пятницу согласовал переговорную позицию для обсуждения продления еще на два года схемы обязательного заполнения газовых хранилищ ЕС на 90% для обеспечения безопасности снабжения в условиях нестабильного рынка.
Данное решение должны теперь обсудить Совет ЕС вместе с Еврокомиссией и Европарламентом, после чего ЕП проголосует по предложению на пленарной сессии.
"Еврокомиссия предложила продлить на два года существующие обязательства государств-членов по заполнению своих газовых хранилищ на 90% перед зимним сезоном, чтобы обеспечить предсказуемость и прозрачность… Совет предлагает также ряд изменений, чтобы предоставить государствам-членам дополнительную гибкость. Это поможет им быстро реагировать на постоянно меняющиеся условия и использовать лучшие условия закупок, обеспечивая при этом безопасность поставок газа и правильное функционирование внутреннего рынка", - указывается в заявлении Совета ЕС.
Там пояснили, что среди послаблений в данную схему предлагается ввести: заполнение хранилищ на 90% в период с 1 октября до 1 декабря вместо существующих сейчас жестких рамок заполнения хранилищ к 1 ноября; промежуточные целевые показатели заполнения странами газовых хранилищ могут варьироваться в пределах 10%, и они могут быть увеличены в случае неблагоприятной ситуации на рынке.
Данная схема заполнения газовых хранилищ была введена в ЕС в 2022 году, обязательства истекают в конце 2025 года.
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