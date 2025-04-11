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Евро дорожает к доллару перед публикацией статистики по Германии
Евро дорожает к доллару перед публикацией статистики по Германии - 11.04.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару перед публикацией статистики по Германии
Курс евро к доллару растет в пятницу утром перед публикацией статистики по инфляции Германии и промышленному производству в Великобритании, свидетельствуют... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T08:25+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в пятницу утром перед публикацией статистики по инфляции Германии и промышленному производству в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1302 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1189 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижался до 143,21 иены со 144,49 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,72%, до 100,22 пункта. В пятницу инвесторы будут следить за поступающими экономическими показателями Европы. Так, Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные по инфляции в стране. Предполагается, что годовая инфляция в Германии по итогам марта, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее. Также будут опубликованы показатели по промышленному производству в Великобритании от Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Аналитики ожидают, что в феврале показатель не изменился в месячном выражении.
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рынки, мировая экономика, германия, великобритания, москва
Экономика, Рынки, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА
Евро дорожает к доллару перед публикацией статистики по Германии
Курс евро к доллару растет перед публикацией статистики по инфляции Германии
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в пятницу утром перед публикацией статистики по инфляции Германии и промышленному производству в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1302 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1189 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время снижался до 143,21 иены со 144,49 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,72%, до 100,22 пункта.
В пятницу инвесторы будут следить за поступающими экономическими показателями Европы. Так, Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные по инфляции в стране. Предполагается, что годовая инфляция в Германии по итогам марта, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее.
Также будут опубликованы показатели по промышленному производству в Великобритании от Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Аналитики ожидают, что в феврале показатель не изменился в месячном выражении.
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