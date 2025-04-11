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Французские картографы готовятся к столкновению с Россией, пишут СМИ

Французские картографы готовятся к столкновению с Россией, пишут СМИ - 11.04.2025, ПРАЙМ

Французские картографы готовятся к столкновению с Россией, пишут СМИ

Французские военные картографы проводят работы по планированию местности в приграничных с Молдавией и Украиной районах Румынии. Как сообщает издание Figaro, это | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T20:20+0300

2025-04-11T20:20+0300

2025-04-11T20:20+0300

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ПАРИЖ, 11 апр - ПРАЙМ. Французские военные картографы проводят работы по планированию местности в приграничных с Молдавией и Украиной районах Румынии. Как сообщает издание Figaro, это связано с необходимостью подготовки к потенциальному развитию ситуации на восточном фланге НАТО.Издание цитирует слова командующего бригадой из 350 военных картографов, подчеркивающего важность актуальной информации о потенциальном театре военных действий для союзников. По его словам, необходимо знать расположение систем вооружения, цели, а также учитывать вопросы оперативной мобильности и документировать маршруты.В рамках работ определяются высотные ориентиры, такие как водонапорные башни и колокольни, расположенные с интервалом в 5 километров, которые могут использоваться артиллерией. Французские военные также создают точную карту военных передвижений и возможных маршрутов для армейской техники, что, по их мнению, позволит ориентироваться на местности даже в условиях подавления спутниковых сигналов.Как указывает газета, результатом работы является подробная трехмерная карта местности в районе так называемых Фокшанских ворот, которые, по мнению румынского и союзного генеральных штабов, могут рассматриваться как вероятный маршрут возможного продвижения сил.Ранее президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО, подчеркнув бессмысленность таких действий. Он отметил, что западные политики используют тезис о "российской угрозе" для отвлечения внимания от внутренних проблем, и назвал эти утверждения "фейком".

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общество , россия, париж, румыния, молдавия, владимир путин, такер карлсон, нато