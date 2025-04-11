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В Финляндии зафиксировали рекордное число банкротств

В Финляндии зафиксировали рекордное число банкротств - 11.04.2025, ПРАЙМ

В Финляндии зафиксировали рекордное число банкротств

Рекордное с 1997 года число банкротств зарегистрировано в Финляндии за последние 12 месяцев - 3 633 случая, сообщила старший актуарий статистического управления | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T12:15+0300

2025-04-11T12:15+0300

2025-04-11T12:15+0300

экономика

бизнес

финляндия

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Рекордное с 1997 года число банкротств зарегистрировано в Финляндии за последние 12 месяцев - 3 633 случая, сообщила старший актуарий статистического управления страны Мира Куусаари. "За 12 месяцев было подано 3 633 заявления о банкротстве, что является самым высоким показателем с августа 1997 года", - приводит телерадиовещатель Yle слова Куусаари. По данным статистической службы, за последние 12 месяцев было подано на 9% больше заявлений о банкротстве, чем за предыдущий 12-месячный период. В марте 2025 года наибольшее число банкротств пришлось на сферу услуг.

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бизнес, финляндия