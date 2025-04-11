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В Финляндии зафиксировали рекордное число банкротств - 11.04.2025, ПРАЙМ
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В Финляндии зафиксировали рекордное число банкротств
В Финляндии зафиксировали рекордное число банкротств - 11.04.2025, ПРАЙМ
В Финляндии зафиксировали рекордное число банкротств
Рекордное с 1997 года число банкротств зарегистрировано в Финляндии за последние 12 месяцев - 3 633 случая, сообщила старший актуарий статистического управления | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T12:15+0300
2025-04-11T12:15+0300
экономика
бизнес
финляндия
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Рекордное с 1997 года число банкротств зарегистрировано в Финляндии за последние 12 месяцев - 3 633 случая, сообщила старший актуарий статистического управления страны Мира Куусаари. "За 12 месяцев было подано 3 633 заявления о банкротстве, что является самым высоким показателем с августа 1997 года", - приводит телерадиовещатель Yle слова Куусаари. По данным статистической службы, за последние 12 месяцев было подано на 9% больше заявлений о банкротстве, чем за предыдущий 12-месячный период. В марте 2025 года наибольшее число банкротств пришлось на сферу услуг.
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бизнес, финляндия
Экономика, Бизнес, ФИНЛЯНДИЯ
12:15 11.04.2025
 
В Финляндии зафиксировали рекордное число банкротств

В Финляндии за 12 месяцев зарегистрировали рекордное число банкротств

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Рекордное с 1997 года число банкротств зарегистрировано в Финляндии за последние 12 месяцев - 3 633 случая, сообщила старший актуарий статистического управления страны Мира Куусаари.
"За 12 месяцев было подано 3 633 заявления о банкротстве, что является самым высоким показателем с августа 1997 года", - приводит телерадиовещатель Yle слова Куусаари.
По данным статистической службы, за последние 12 месяцев было подано на 9% больше заявлений о банкротстве, чем за предыдущий 12-месячный период.
В марте 2025 года наибольшее число банкротств пришлось на сферу услуг.
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