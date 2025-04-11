https://1prime.ru/20250411/flightradar24-856580380.html
Flightradar24: самолет Уиткоффа сел в Санкт-Петербурге
Flightradar24: самолет Уиткоффа сел в Санкт-Петербурге - 11.04.2025, ПРАЙМ
Flightradar24: самолет Уиткоффа сел в Санкт-Петербурге
Самолет из США, того же типа, что и у спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сел в Санкт-Петербурге на фоне сообщений о его... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T09:54+0300
2025-04-11T09:54+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Самолет из США, того же типа, что и у спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сел в Санкт-Петербурге на фоне сообщений о его визите в РФ, следует из данных сервиса Flightradar24. Ранее портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и данные сервиса Flightradar сообщил, что Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу. Портал отмечает, что это может быть уже третья встреча Уиткоффа и Путина. Согласно данным Flightradar24, самолет Gulfstream G650ER, такого же типа, на котором обычно летает Уиткофф, вылетел из Флориды и приземлился в Санкт-Петербурге в районе 9.20 мск.
https://1prime.ru/20250411/axios-856578747.html
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Политика, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Стив Уиткофф, Владимир Путин
Flightradar24: самолет Уиткоффа сел в Санкт-Петербурге
Flightradar24: самолет из США, похожий на самолет Уиткоффа, сел в Петербурге
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Самолет из США, того же типа, что и у спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сел в Санкт-Петербурге на фоне сообщений о его визите в РФ, следует из данных сервиса Flightradar24.
Ранее портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и данные сервиса Flightradar сообщил, что Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу. Портал отмечает, что это может быть уже третья встреча Уиткоффа и Путина.
Согласно данным Flightradar24, самолет Gulfstream G650ER, такого же типа, на котором обычно летает Уиткофф, вылетел из Флориды и приземлился в Санкт-Петербурге в районе 9.20 мск.
Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу, пишут СМИ