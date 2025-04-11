https://1prime.ru/20250411/flightradar24-856580380.html

Flightradar24: самолет Уиткоффа сел в Санкт-Петербурге

Flightradar24: самолет Уиткоффа сел в Санкт-Петербурге - 11.04.2025, ПРАЙМ

Flightradar24: самолет Уиткоффа сел в Санкт-Петербурге

Самолет из США, того же типа, что и у спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сел в Санкт-Петербурге на фоне сообщений о его... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T09:54+0300

2025-04-11T09:54+0300

2025-04-11T09:54+0300

политика

общество

санкт-петербург

рф

стив уиткофф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855744887_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d3f6e9a1a75dc293e8ab1422391d3218.jpg

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Самолет из США, того же типа, что и у спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сел в Санкт-Петербурге на фоне сообщений о его визите в РФ, следует из данных сервиса Flightradar24. Ранее портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и данные сервиса Flightradar сообщил, что Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу. Портал отмечает, что это может быть уже третья встреча Уиткоффа и Путина. Согласно данным Flightradar24, самолет Gulfstream G650ER, такого же типа, на котором обычно летает Уиткофф, вылетел из Флориды и приземлился в Санкт-Петербурге в районе 9.20 мск.

https://1prime.ru/20250411/axios-856578747.html

санкт-петербург

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , санкт-петербург, рф, стив уиткофф, владимир путин