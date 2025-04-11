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Франция вновь не смогла перезапустить новый атомный реактор EPR

Франция вновь не смогла перезапустить новый атомный реактор EPR - 11.04.2025, ПРАЙМ

Франция вновь не смогла перезапустить новый атомный реактор EPR

Энергокомпания EDF, управляющая парком атомных электростанций Франции, вновь перенесла срок перезапуска атомного реактора EPR на АЭС "Фламанвиль", который стал... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T13:37+0300

2025-04-11T13:37+0300

2025-04-11T13:37+0300

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ПАРИЖ, 11 апр – ПРАЙМ. Энергокомпания EDF, управляющая парком атомных электростанций Франции, вновь перенесла срок перезапуска атомного реактора EPR на АЭС "Фламанвиль", который стал первым за 25 лет новым энергоблоком в стране, сообщает издание Ouest France. Ранее планировалось, что остановленный в середине февраля реактор будет запущен 30 марта. Затем срок сдвинули на 11 апреля. "Остановка продлена для проведения работ по техническому обслуживанию оборудования, необходимого для продолжения безопасного наращивания мощности реактора", - сообщило СМИ со ссылкой на заявление EDF. Там указали, что соответствующие материалы находятся в ядерной части объектов. В компании отметили, что реактор может быть запущен 17 апреля, "но этот срок, вероятно, будет сдвинут". При этом в EDF сообщили, что планируют, что реактор выйдет на полную мощность в 1650 МВт летом. Ранее издание Tribune со ссылкой на инженеров, занимающихся проектом, сообщало, что в компании не могут устранить причину поломок. Трудности, возникшие с турбогенератором, не позволяют первому французскому реактору водно-водяного типа выдавать полную электрическую мощность без серьезного вмешательства, требующего возведения лесов внутри труднодоступных секций, сообщало СМИ. Ранее сообщалось об остановке другого атомного энергоблока на АЭС "Фламанвиль", не относящегося к водо-водяному типу (EPR), из-за "инцидента с безопасностью в связи с утечкой радиоактивного водяного пара". Новый атомный энергоблок типа EPR "Фламанвиль-3" был подключён к энергосети в конце декабря 2024 года впервые за последние 25 лет. Строительство энергоблока началось в 2007 году. Как отметил в соцсетях генеральный директор EDF Люк Ремон, это стало "историческим событием для всей атомной промышленности Франции". По его словам, "Фламанвиль-3" станет четвертым в мире функционирующим реактором типа EPR наряду с уже работающими тремя в Китае и Финляндии. Во Франции таким образом будет 57 ядерных реакторов. Установленная мощность парка АЭС во Франции увеличится с 61,4 гигаватта до 63 гигаваттов. Отмечается, что после первоначального подключения в течение нескольких месяцев под наблюдением Национального агентства по безопасности атомной энергетики (ASN) будут проводиться фазы тестирования, а также подключения и отключения от электросети, пока реактор не достигнет 100% мощности. Запуск французского реактора стартовал с опозданием в 12 лет из-за технических затруднений. В тестовом режиме он был запущен в сентябре 2024 года и несколько раз был остановлен из-за поломок. По данным газеты Monde, начальная оценка стоимости проекта выросла по меньшей мере в шесть раз и перевалила за 19 миллиардов евро.

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франция, париж, edf