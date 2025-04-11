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Стоимость фунта и евро к доллару поднимается

Стоимость фунта и евро к доллару поднимается - 11.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость фунта и евро к доллару поднимается

Стоимость фунта стерлингов и евро к доллару поднимается на 1-2% в пятницу днем после публикации макроэкономических данных из Великобритании и Германии, доллар в | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T12:24+0300

2025-04-11T12:24+0300

2025-04-11T12:24+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Стоимость фунта стерлингов и евро к доллару поднимается на 1-2% в пятницу днем после публикации макроэкономических данных из Великобритании и Германии, доллар в свою очередь снижается после новостей торговли, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 12.13 мск курс фунта стерлингов к доллару рос на 0,97%, до 1,3091 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2965 доллара. Курс евро к доллару поднимался на 1,88% - до 1,1399 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1189 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 142,54 иены со 144,49 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 1,42%, до 99,52 пункта. Согласно опубликованной ранее в пятницу статистике, промпроизводство в Великобритании в феврале выросло к январю на 1,5%, тогда как ожидалась нулевая динамика. ВВП страны в феврале в месячном выражении поднялся на 0,5%, тогда как ожидался рост на 0,1%. В то же время статбюро Германии Destatis ранее в пятницу сохранило оценку годовой инфляции в стране в марте на уровне 2,2% после 2,3% в феврале. При этом оценка базовой инфляции была повышена до 2,6% с 2,5%, а рост цен на продовольствие составил 3%, а не 2,9%. Стоимость доллара остается под давлением: с начала недели доллар к евро подешевел на 4%, к иене - на 3%, а индекс доллара в ночь на пятницу опустился ниже 100 пунктов впервые с 19 июля 2023 года. В пятницу показатель закрепился ниже 100 пунктов после того, как Китай заявил об увеличении с 12 апреля дополнительных пошлин на товары из США с 84% до 125%. Новый виток торговой войны сдерживает стоимость доллара. Инвесторы ожидают позднее в пятницу публикации предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Аналитики прогнозируют, что в апреле значение сократилось до 54,5 пункта с 57 пунктов в марте.

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