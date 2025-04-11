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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут - 11.04.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу, инвесторы оценивают отчетности компаний банковского сектора, свидетельствуют данные торгов. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T14:56+0300
2025-04-11T14:56+0300
экономика
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу, инвесторы оценивают отчетности компаний банковского сектора, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,2%, до 39 875 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,24%, до 18 529,75 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,25%, до 5 315,25 пункта. В пятницу инвесторы обращают внимание на корпоративные новости. Так, акции одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JP Morgan Chase &amp; Co. растут в цене на 1,55% до открытия основных торгов после выхода отчетности за первый квартал, по итогам которого его чистая прибыль выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,643 миллиарда долларов. Бумаги одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo дорожают на 1,03% после публикации данных о росте чистой прибыли за первый квартал на 7% в годовом выражении, до 4,616 миллиарда долларов. Акции инвестиционной компании Blackrock растут в цене на 1,77% на предторгах. Выручка компании в первом квартале выросла на 11,6%, до 5,276 миллиарда долларов. Объем активов под управлением компании вырос на 10,6%, до 11,584 триллиона долларов. Позднее в пятницу будет опубликована предварительная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Прогнозируется, что в апреле значение сократилось до 54,5 пункта с 57 пунктов в марте.
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рынки, торги, индексы, сша
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, США
14:56 11.04.2025
 
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на корпоративных новостях

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу, инвесторы оценивают отчетности компаний банковского сектора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,2%, до 39 875 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,24%, до 18 529,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25%, до 5 315,25 пункта.
В пятницу инвесторы обращают внимание на корпоративные новости. Так, акции одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JP Morgan Chase & Co. растут в цене на 1,55% до открытия основных торгов после выхода отчетности за первый квартал, по итогам которого его чистая прибыль выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,643 миллиарда долларов.
Бумаги одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo дорожают на 1,03% после публикации данных о росте чистой прибыли за первый квартал на 7% в годовом выражении, до 4,616 миллиарда долларов.
Акции инвестиционной компании Blackrock растут в цене на 1,77% на предторгах. Выручка компании в первом квартале выросла на 11,6%, до 5,276 миллиарда долларов. Объем активов под управлением компании вырос на 10,6%, до 11,584 триллиона долларов.
Позднее в пятницу будет опубликована предварительная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Прогнозируется, что в апреле значение сократилось до 54,5 пункта с 57 пунктов в марте.
Уолл стрит, Нью-Йорк, США
Фьючерсы Уолл-стрит падают на 2% и более
7 апреля, 14:43
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыСША
 
 
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