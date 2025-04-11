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Цены на газ в Европе прибавляют 2%
Цены на газ в Европе прибавляют 2% - 11.04.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе прибавляют 2%
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу прибавляют 2%, находясь на уровне ниже 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 11.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу прибавляют 2%, находясь на уровне ниже 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 387,9 доллара за тысячу кубометров (+1,7%). А по состоянию на 11.39 мск их стоимость составляла 390,4 доллара (+2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 381,5 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, МОСКВА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Цены на газ в Европе прибавляют 2%
Цена газа в Европе опустилась ниже 400 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу прибавляют 2%, находясь на уровне ниже 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 387,9 доллара за тысячу кубометров (+1,7%). А по состоянию на 11.39 мск их стоимость составляла 390,4 доллара (+2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 381,5 доллара за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
В Европе выросли цены на газ