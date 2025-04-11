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Переговоры по газу из России через Иран завершены на 90%, заявил посол - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Переговоры по газу из России через Иран завершены на 90%, заявил посол
Переговоры по газу из России через Иран завершены на 90%, заявил посол - 11.04.2025, ПРАЙМ
Переговоры по газу из России через Иран завершены на 90%, заявил посол
Переговоры насчет поставок газа из России через иранскую территорию завершены на 90%, осталось решить лишь несколько вопросов, сообщил иранский посол в Москве... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T13:39+0300
2025-04-11T13:39+0300
энергетика
газ
россия
москва
иран
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Переговоры насчет поставок газа из России через иранскую территорию завершены на 90%, осталось решить лишь несколько вопросов, сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали. "Раньше у нас родилась идея, чтобы российский газ через территорию Ирана поставлялся по другим маршрутам. Мы выразили свою полную готовность и даже подписали меморандум о взаимопонимании. Переговоры между двумя странами пока еще ведутся, и я могу подтвердить, что более 90% этой работы в рамках переговоров решено. Остались 2-3 вопроса, пока еще не согласованные", - сказал посол в эфире канала "Россия 24". Дипломат рассчитывает, что этот процесс завершится в рамках предстоящего в апреле заседания межправительственной комиссии. В феврале посол сообщил журналистам, что Иран надеется на первые практические шаги по реализации проекта транспортировки газа из России уже в 2025 году.
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газ, россия, москва, иран
Энергетика, Газ, РОССИЯ, МОСКВА, ИРАН
13:39 11.04.2025
 
Переговоры по газу из России через Иран завершены на 90%, заявил посол

Посол Джалали: переговоры по поставкам газа из РФ через Иран завершены на 90%

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Переговоры насчет поставок газа из России через иранскую территорию завершены на 90%, осталось решить лишь несколько вопросов, сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали.
"Раньше у нас родилась идея, чтобы российский газ через территорию Ирана поставлялся по другим маршрутам. Мы выразили свою полную готовность и даже подписали меморандум о взаимопонимании. Переговоры между двумя странами пока еще ведутся, и я могу подтвердить, что более 90% этой работы в рамках переговоров решено. Остались 2-3 вопроса, пока еще не согласованные", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".
Дипломат рассчитывает, что этот процесс завершится в рамках предстоящего в апреле заседания межправительственной комиссии.
В феврале посол сообщил журналистам, что Иран надеется на первые практические шаги по реализации проекта транспортировки газа из России уже в 2025 году.
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ЭнергетикаГазРОССИЯМОСКВАИРАН
 
 
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