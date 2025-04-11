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МЭА ожидает замедления роста спроса на газ в мире

МЭА ожидает замедления роста спроса на газ в мире - 11.04.2025, ПРАЙМ

МЭА ожидает замедления роста спроса на газ в мире

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает замедления роста спроса на газ в мире примерно до 1,5% по итогам текущего года после прироста на 2,7% в... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T14:35+0300

2025-04-11T14:35+0300

2025-04-11T14:35+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает замедления роста спроса на газ в мире примерно до 1,5% по итогам текущего года после прироста на 2,7% в прошлом году, чему будут способствовать "напряженные рыночные условия" и макроэкономическая неопределенность, говорится в отчете МЭА. "Ожидается, что рост мирового спроса на газ замедлится примерно до 1,5% в 2025 году из-за сочетания изначально напряжённых рыночных условий и повышенной макроэкономической неопределённости", – отметили в МЭА. Отмечается также, что после шока с поставками газа в 2022–2023 годах спрос на него вернулся к структурному росту в 2024 году и продолжил увеличиваться в течение отопительного сезона 2024–2025 годов. Согласно приложенной таблице, мировое потребление газа в текущем году составит 4,275 триллиона кубометров, что на 65 миллиардов кубометров больше, чем в прошлом году. Основной рост спроса наблюдался в Европе и Северной Америке, где погодные условия, включая более низкие температуры, привели к увеличению потребления газа в энергетическом секторе. В то же время рост спроса на газ в Азии замедлился из-за высоких спотовых цен на сжиженный природный газ (СПГ) и более теплой зимы в Китае, уточняется в отчете. Ужесточение рыночных условий оказало повышательное давление на цены на газ на всех ключевых рынках, в то время как напряжённость на международной арене продолжает подпитывать волатильность цен, добавляется в отчете. Рост мирового производства СПГ ниже среднего, а также сокращение экспорта трубопроводного газа из России в ЕС сохранили ограниченность предложения, что увеличило зависимость от газовых хранилищ и резервных механизмов, подчеркнули эксперты энергоагентства. "Мировой газовый баланс остаётся хрупким в условиях всё более сложного внешнеполитического контекста, и диалог между производителями и потребителями становится важным для обеспечения надёжных поставок газа", - резюмируется в отчёте.

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