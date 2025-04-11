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Минтруд представил механизм централизации кадровой службы в госорганах - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Минтруд представил механизм централизации кадровой службы в госорганах
Минтруд представил механизм централизации кадровой службы в госорганах - 11.04.2025, ПРАЙМ
Минтруд представил механизм централизации кадровой службы в госорганах
Минтруд России предложил законодательно закрепить возможность для проведения централизации кадровой службы в системе государственной гражданской службы для... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T19:59+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Минтруд России предложил законодательно закрепить возможность для проведения централизации кадровой службы в системе государственной гражданской службы для повышения эффективности и прозрачности работы, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Законопроект предлагает модель управления кадрами в госорганах, разработанную с учетом опыта регионов. Это позволит ведомствам централизовать свои кадровые службы для повышения эффективности и прозрачности. Например, вместо нескольких кадровых служб в структурах федерального министерства и его территориальных органах, либо в структурах регионального правительства и его министерств может быть создана единая кадровая служба", – сказала Баталина, чьи слова приводит пресс-служба министерства. Она отметила, что решение о целесообразности такой централизации остается за руководством каждого отдельного ведомства или региона. В министерстве уточнили, что отдельные регионы уже применяют модель, но законодательство пока не полностью регламентирует такой формат. "В случае принятия решения о централизации, функции кадровых служб отдельных государственных органов передаются уполномоченному органу... Централизация кадровых функций направлена на повышение эффективности кадровой работы за счет унификации процедур, оптимизации процессов и сокращения дублирования. Это обеспечит единообразное применение законодательства благодаря унификации подходов к кадровому администрированию", - объяснили в сообщении.
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РОССИЯ, МОСКВА, РФ
19:59 11.04.2025 (обновлено: 20:11 11.04.2025)
 
Минтруд представил механизм централизации кадровой службы в госорганах

Минтруд предложил законодательно закрепить возможность централизации кадровой службы

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинтруд России
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Минтруд России предложил законодательно закрепить возможность для проведения централизации кадровой службы в системе государственной гражданской службы для повышения эффективности и прозрачности работы, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Законопроект предлагает модель управления кадрами в госорганах, разработанную с учетом опыта регионов. Это позволит ведомствам централизовать свои кадровые службы для повышения эффективности и прозрачности. Например, вместо нескольких кадровых служб в структурах федерального министерства и его территориальных органах, либо в структурах регионального правительства и его министерств может быть создана единая кадровая служба", – сказала Баталина, чьи слова приводит пресс-служба министерства.
Она отметила, что решение о целесообразности такой централизации остается за руководством каждого отдельного ведомства или региона. В министерстве уточнили, что отдельные регионы уже применяют модель, но законодательство пока не полностью регламентирует такой формат.
"В случае принятия решения о централизации, функции кадровых служб отдельных государственных органов передаются уполномоченному органу... Централизация кадровых функций направлена на повышение эффективности кадровой работы за счет унификации процедур, оптимизации процессов и сокращения дублирования. Это обеспечит единообразное применение законодательства благодаря унификации подходов к кадровому администрированию", - объяснили в сообщении.
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