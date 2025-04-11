https://1prime.ru/20250411/gd-856611048.html
Минтруд представил механизм централизации кадровой службы в госорганах
Минтруд представил механизм централизации кадровой службы в госорганах - 11.04.2025, ПРАЙМ
Минтруд представил механизм централизации кадровой службы в госорганах
Минтруд России предложил законодательно закрепить возможность для проведения централизации кадровой службы в системе государственной гражданской службы для... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T19:59+0300
2025-04-11T19:59+0300
2025-04-11T20:11+0300
россия
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/21/837612103_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_151c918c6888f47e4decd931d36b64c4.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Минтруд России предложил законодательно закрепить возможность для проведения централизации кадровой службы в системе государственной гражданской службы для повышения эффективности и прозрачности работы, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Законопроект предлагает модель управления кадрами в госорганах, разработанную с учетом опыта регионов. Это позволит ведомствам централизовать свои кадровые службы для повышения эффективности и прозрачности. Например, вместо нескольких кадровых служб в структурах федерального министерства и его территориальных органах, либо в структурах регионального правительства и его министерств может быть создана единая кадровая служба", – сказала Баталина, чьи слова приводит пресс-служба министерства. Она отметила, что решение о целесообразности такой централизации остается за руководством каждого отдельного ведомства или региона. В министерстве уточнили, что отдельные регионы уже применяют модель, но законодательство пока не полностью регламентирует такой формат. "В случае принятия решения о централизации, функции кадровых служб отдельных государственных органов передаются уполномоченному органу... Централизация кадровых функций направлена на повышение эффективности кадровой работы за счет унификации процедур, оптимизации процессов и сокращения дублирования. Это обеспечит единообразное применение законодательства благодаря унификации подходов к кадровому администрированию", - объяснили в сообщении.
https://1prime.ru/20250324/mintrud-856039090.html
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/21/837612103_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56082fbe2edf0a3da6e9b8a68bdeb933.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, рф
Минтруд представил механизм централизации кадровой службы в госорганах
Минтруд предложил законодательно закрепить возможность централизации кадровой службы
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Минтруд России предложил законодательно закрепить возможность для проведения централизации кадровой службы в системе государственной гражданской службы для повышения эффективности и прозрачности работы, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Законопроект предлагает модель управления кадрами в госорганах, разработанную с учетом опыта регионов. Это позволит ведомствам централизовать свои кадровые службы для повышения эффективности и прозрачности. Например, вместо нескольких кадровых служб в структурах федерального министерства и его территориальных органах, либо в структурах регионального правительства и его министерств может быть создана единая кадровая служба", – сказала Баталина, чьи слова приводит пресс-служба министерства.
Она отметила, что решение о целесообразности такой централизации остается за руководством каждого отдельного ведомства или региона. В министерстве уточнили, что отдельные регионы уже применяют модель, но законодательство пока не полностью регламентирует такой формат.
"В случае принятия решения о централизации, функции кадровых служб отдельных государственных органов передаются уполномоченному органу... Централизация кадровых функций направлена на повышение эффективности кадровой работы за счет унификации процедур, оптимизации процессов и сокращения дублирования. Это обеспечит единообразное применение законодательства благодаря унификации подходов к кадровому администрированию", - объяснили в сообщении.
Минтруд спрогнозировал, какие специалисты будут востребованы к 2029 году