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Минтруд представил механизм централизации кадровой службы в госорганах

Минтруд представил механизм централизации кадровой службы в госорганах - 11.04.2025, ПРАЙМ

Минтруд представил механизм централизации кадровой службы в госорганах

Минтруд России предложил законодательно закрепить возможность для проведения централизации кадровой службы в системе государственной гражданской службы для... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T19:59+0300

2025-04-11T19:59+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Минтруд России предложил законодательно закрепить возможность для проведения централизации кадровой службы в системе государственной гражданской службы для повышения эффективности и прозрачности работы, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Законопроект предлагает модель управления кадрами в госорганах, разработанную с учетом опыта регионов. Это позволит ведомствам централизовать свои кадровые службы для повышения эффективности и прозрачности. Например, вместо нескольких кадровых служб в структурах федерального министерства и его территориальных органах, либо в структурах регионального правительства и его министерств может быть создана единая кадровая служба", – сказала Баталина, чьи слова приводит пресс-служба министерства. Она отметила, что решение о целесообразности такой централизации остается за руководством каждого отдельного ведомства или региона. В министерстве уточнили, что отдельные регионы уже применяют модель, но законодательство пока не полностью регламентирует такой формат. "В случае принятия решения о централизации, функции кадровых служб отдельных государственных органов передаются уполномоченному органу... Централизация кадровых функций направлена на повышение эффективности кадровой работы за счет унификации процедур, оптимизации процессов и сокращения дублирования. Это обеспечит единообразное применение законодательства благодаря унификации подходов к кадровому администрированию", - объяснили в сообщении.

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