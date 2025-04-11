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Генпрокурор Нидерландов вынесет заключение по кассации России

Генпрокурор Нидерландов вынесет заключение по кассации России - 11.04.2025, ПРАЙМ

Генпрокурор Нидерландов вынесет заключение по кассации России

Генеральный прокурор Верховного суда Нидерландов в пятницу вынесет консультативное заключение по кассационной жалобе России на решение апелляционного суда о... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T00:27+0300

2025-04-11T00:27+0300

2025-04-11T00:27+0300

энергетика

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нидерланды

амстердам

рф

верховный суд

юкос

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ГААГА, 11 апр - ПРАЙМ. Генеральный прокурор Верховного суда Нидерландов в пятницу вынесет консультативное заключение по кассационной жалобе России на решение апелляционного суда о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов. Верховный суд Нидерландов в мае 2024 года получил кассационную жалобу от России на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа. После этого началась административная стадия рассмотрения жалобы. В среду генеральный прокурор Верховного суда Нидерландов вынесет консультативное заключение по кассации РФ, после чего высшая судебная инстанция уже сможет назначить дату вынесения своего окончательного решения по кассационной жалобе. Заключения генпрокурора являются весомой юридической рекомендацией для Верховного суда, однако не являются обязательными к выполнению и носят именно рекомендательный характер. Окончательное решение по делу остается за Верховным судом Нидерландов. Апелляционный суд Амстердама 20 февраля 2024 года постановил, что решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов должно остаться в силе. В постановлении отмечается, что Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению суда, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно. Тем не менее, отметили в инстанции, даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе. После этого Россия обжаловала решение в Верховном суде Нидерландов. В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию примерно в 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма выросла. В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшего ЮКОСа, обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба. Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.

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россия, нидерланды, амстердам, рф, верховный суд, юкос