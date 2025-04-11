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Годовая инфляция в Германии замедлилась

Годовая инфляция в Германии замедлилась - 11.04.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Германии замедлилась

Годовая инфляция в Германии по итогам марта, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,2% с уровня февраля в 2,3%, следует из пресс-релиза Федерального... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T09:12+0300

2025-04-11T09:12+0300

2025-04-11T09:24+0300

экономика

германия

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам марта, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,2% с уровня февраля в 2,3%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель совпал с предварительной оценкой.В месячном выражении потребительские цены в Германии, согласно окончательным данным, выросли на 0,3% после увеличения на 0,4% в феврале к январю, что тоже совпало с предварительными данными.Базовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) составила 2,6% при предварительной оценке в 2,5%. Рост цен отдельно на продовольствие составил 3% в годовом выражении против 2,4% месяцем ранее, предварительная оценка составляла 2,9%. Цены на энергоносители сократились на 2,8%, после снижения на 1,6% ранее, что совпало с предварительной оценкой. Цены на услуги выросли на 3,5% в годовом выражении, на товары - на 1%.В то же время потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательным данным, поднялись в марте на 2,3% в годовом выражении, в месячном - на 0,4%.

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германия

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германия