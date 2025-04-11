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В США предупредили о росте националистических настроений в Европе
В США предупредили о росте националистических настроений в Европе - 11.04.2025, ПРАЙМ
В США предупредили о росте националистических настроений в Европе
Укрепление сферы обороны Германии и рост её влияния в Европе могут вызвать рост националистических настроений как в соседних с ФРГ государствах, так и в самой... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T15:22+0300
2025-04-11T15:22+0300
2025-04-11T15:22+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Укрепление сферы обороны Германии и рост её влияния в Европе могут вызвать рост националистических настроений как в соседних с ФРГ государствах, так и в самой стране, пишут американские эксперты в статье для журнала Foreign Affairs. По мнению авторов, снижение зависимости Германии от США в сфере обороны ослабит влияние Штатов на Евросоюз, однако может привести к чрезмерному увеличению её влияния в Европе. "Как бы ни было сегодня необходимо для Германии перевооружиться, это может иметь тревожные последствия в долгосрочной перспективе... Более мощная Германия может спровоцировать риск (роста - ред.) национализма в соседних странах, (который - ред.) ...в свою очередь, может подстегнуть национализм внутри самой Германии", - говорится в публикации. Как напоминают авторы, относительная демилитаризация Германии была важным фактором поддержания мира в годы после Второй мировой войны. При этом уже перевооруженная страна может нарушить спокойствие своих соседей, указывается в статье. "Если национализм в Европе примет более интенсивные формы, модернизированная немецкая армия может попасть в руки экстремистского правительства, которое затем может использовать её для запугивания соседей Германии", - утверждают эксперты. Ранее телеканал NTV сообщил, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал ранее принятые парламентом поправки в конституцию страны, благодаря которым будущее правительство намерено значительно увеличить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру.
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германия, европа, foreign affairs, ес, хдс/хсс
Политика, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Foreign Affairs, ЕС, ХДС/ХСС
В США предупредили о росте националистических настроений в Европе
FA: перевооружение Германии может вызвать рост национализма в Европе
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Укрепление сферы обороны Германии и рост её влияния в Европе могут вызвать рост националистических настроений как в соседних с ФРГ государствах, так и в самой стране, пишут американские эксперты в статье для журнала Foreign Affairs.
По мнению авторов, снижение зависимости Германии от США в сфере обороны ослабит влияние Штатов на Евросоюз, однако может привести к чрезмерному увеличению её влияния в Европе.
"Как бы ни было сегодня необходимо для Германии перевооружиться, это может иметь тревожные последствия в долгосрочной перспективе... Более мощная Германия может спровоцировать риск (роста - ред.) национализма в соседних странах, (который - ред.) ...в свою очередь, может подстегнуть национализм внутри самой Германии", - говорится в публикации.
Как напоминают авторы, относительная демилитаризация Германии была важным фактором поддержания мира в годы после Второй мировой войны. При этом уже перевооруженная страна может нарушить спокойствие своих соседей, указывается в статье.
"Если национализм в Европе примет более интенсивные формы, модернизированная немецкая армия может попасть в руки экстремистского правительства, которое затем может использовать её для запугивания соседей Германии", - утверждают эксперты.
Ранее телеканал NTV сообщил, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал ранее принятые парламентом поправки в конституцию страны, благодаря которым будущее правительство намерено значительно увеличить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру.
Годовая инфляция в Германии замедлилась