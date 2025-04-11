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Google просит отменить запрет вести судебные разбирательства с "Гуглом" - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Google просит отменить запрет вести судебные разбирательства с "Гуглом"
Google просит отменить запрет вести судебные разбирательства с "Гуглом" - 11.04.2025, ПРАЙМ
Google просит отменить запрет вести судебные разбирательства с "Гуглом"
Американская Google LLC просит арбитражный суд Москвы отменить установленный им для ирландской Google Ireland Limited запрет вести разбирательства в суде США в... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:25+0300
2025-04-11T11:25+0300
бизнес
фнс россии
google
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Американская Google LLC просит арбитражный суд Москвы отменить установленный им для ирландской Google Ireland Limited запрет вести разбирательства в суде США в отношении российского подразделения Google и его конкурсного управляющего, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Московский суд в январе в деле о банкротстве ООО "Гугл" по заявлению его конкурсного управляющего Валерия Таляровского запретил Google Ireland Limited "продолжать любые судебные разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния", в которых Google Ireland в свою очередь требует запретить Таляровскому оспаривать ее сделки с "Гуглом", а также требовать ее привлечения к субсидиарной ответственности по долгам "Гугла". Обеспечительные меры были приняты 30 января в рамках двух обособленных споров – по заявлению Таляровского о привлечении бывших контролирующих лиц "Гугла" к субсидиарной ответственности и по его заявлению об оспаривании ряда сделок "Гугла" с Google Ireland Limited, в котором управляющий просит взыскать с ирландской компании около 130,2 миллиарда рублей. Американская Google LLC 7 апреля направила в суд в электронном виде заявление об отмене обеспечительных мер. "Указанное заявление подлежит назначению к рассмотрению в судебном заседании", - определил суд. Аналогичные заявления поступили в суд от Google International LLC, единственного участника "Гугла", и Google Ireland Limited. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. Таляровский в октябре сообщил РИА Новости, что на тот момент в реестр требований кредиторов "дочки" Google были включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей. Основным кредитором в реестре является ФНС России. Кроме того, за реестром в числе текущих требований учитывается задолженность перед несколькими российскими телеканалами в размере более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число).
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бизнес, фнс россии, google
Бизнес, ФНС России, Google
11:25 11.04.2025
 
Google просит отменить запрет вести судебные разбирательства с "Гуглом"

Google просит отменить запрет вести разбирательства в США в отношении "Гугла"

© flickr.com / Robert Scoble Логотип Google
Логотип Google - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© flickr.com / Robert Scoble
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Американская Google LLC просит арбитражный суд Москвы отменить установленный им для ирландской Google Ireland Limited запрет вести разбирательства в суде США в отношении российского подразделения Google и его конкурсного управляющего, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Московский суд в январе в деле о банкротстве ООО "Гугл" по заявлению его конкурсного управляющего Валерия Таляровского запретил Google Ireland Limited "продолжать любые судебные разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния", в которых Google Ireland в свою очередь требует запретить Таляровскому оспаривать ее сделки с "Гуглом", а также требовать ее привлечения к субсидиарной ответственности по долгам "Гугла".
Обеспечительные меры были приняты 30 января в рамках двух обособленных споров – по заявлению Таляровского о привлечении бывших контролирующих лиц "Гугла" к субсидиарной ответственности и по его заявлению об оспаривании ряда сделок "Гугла" с Google Ireland Limited, в котором управляющий просит взыскать с ирландской компании около 130,2 миллиарда рублей.
Американская Google LLC 7 апреля направила в суд в электронном виде заявление об отмене обеспечительных мер. "Указанное заявление подлежит назначению к рассмотрению в судебном заседании", - определил суд. Аналогичные заявления поступили в суд от Google International LLC, единственного участника "Гугла", и Google Ireland Limited.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
Таляровский в октябре сообщил РИА Новости, что на тот момент в реестр требований кредиторов "дочки" Google были включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей. Основным кредитором в реестре является ФНС России. Кроме того, за реестром в числе текущих требований учитывается задолженность перед несколькими российскими телеканалами в размере более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число).
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
"Дочка" Google в России впервые за четыре года получила чистую прибыль
3 апреля, 17:29
 
БизнесФНС РоссииGoogle
 
 
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