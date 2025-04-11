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Названы города с самым большим спросом на массивные золотые цепи - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Названы города с самым большим спросом на массивные золотые цепи
Названы города с самым большим спросом на массивные золотые цепи - 11.04.2025, ПРАЙМ
Названы города с самым большим спросом на массивные золотые цепи
Россияне из Ростова-на-Дону, Саратова и Волгограда чаще других покупают массивные золотые цепи весом 6-20 граммов, а самая тяжелая цепь в прошлом году была... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T05:47+0300
2025-04-11T05:47+0300
бизнес
общество
ростов-на-дону
волгоград
казань
sokolov
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Россияне из Ростова-на-Дону, Саратова и Волгограда чаще других покупают массивные золотые цепи весом 6-20 граммов, а самая тяжелая цепь в прошлом году была приобретена в Казани – весом более 33 граммов, подсчитали для РИА Новости аналитики ювелирного холдинга Sokolov. "Тяжелые золотые цепи выбирают в Ростове-на-Дону, Саратове и Волгограде чаще, чем в других городах. В Ростове-на-Дону 14% продаж пришлись на цепи весом 6–10 граммов, в Саратове - 13% на тот же вес, а в Волгограде 12% - на цепи весом 10–20 граммов", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных компании за прошлый год. Отмечается, что цепи весом 10–20 граммов также стали популярнее в Перми, Санкт-Петербурге и Казани. В целом по России по итогам 2024 года спрос на золотые цепи весом от 20 граммов вырос на 11% по сравнению с 2023 годом. При этом в Воронеже спрос на такие изделия подскочил в 2,8 раза, а в Ростове-на-Дону – в 2,2 раза. Наибольший объем покупок пришелся на женские золотые цепи - они составили 62% от общего числа продаж. Унисекс-модели также пользовались спросом, заняв 37% рынка. В свою очередь самая тяжелая золотая цепь была приобретена в Казани: максимальный зафиксированный вес украшения составил 33,29 грамма. За ней следуют Волгоград и Сочи - 31,16 грамма и 31,07 грамма соответственно, а замыкают топ-5 Санкт-Петербург и Самара - 30,66 и 30,12 грамма. "Объем продаж золотых цепей за год вырос на 36% по сравнению с 2023 годом. Одной из причин, вероятно, является рост стоимости золота", - прокомментировала эксперт компании Елена Ракутина.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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192
40
192
40
бизнес, общество , ростов-на-дону, волгоград, казань, sokolov
Бизнес, Общество , РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВОЛГОГРАД, КАЗАНЬ, Sokolov
05:47 11.04.2025
 
Названы города с самым большим спросом на массивные золотые цепи

Sokolov: россияне чаще покупают массивные золотые цепи весом 6-20 граммов

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Россияне из Ростова-на-Дону, Саратова и Волгограда чаще других покупают массивные золотые цепи весом 6-20 граммов, а самая тяжелая цепь в прошлом году была приобретена в Казани – весом более 33 граммов, подсчитали для РИА Новости аналитики ювелирного холдинга Sokolov.
"Тяжелые золотые цепи выбирают в Ростове-на-Дону, Саратове и Волгограде чаще, чем в других городах. В Ростове-на-Дону 14% продаж пришлись на цепи весом 6–10 граммов, в Саратове - 13% на тот же вес, а в Волгограде 12% - на цепи весом 10–20 граммов", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных компании за прошлый год.
Отмечается, что цепи весом 10–20 граммов также стали популярнее в Перми, Санкт-Петербурге и Казани. В целом по России по итогам 2024 года спрос на золотые цепи весом от 20 граммов вырос на 11% по сравнению с 2023 годом. При этом в Воронеже спрос на такие изделия подскочил в 2,8 раза, а в Ростове-на-Дону – в 2,2 раза.
Наибольший объем покупок пришелся на женские золотые цепи - они составили 62% от общего числа продаж. Унисекс-модели также пользовались спросом, заняв 37% рынка.
В свою очередь самая тяжелая золотая цепь была приобретена в Казани: максимальный зафиксированный вес украшения составил 33,29 грамма. За ней следуют Волгоград и Сочи - 31,16 грамма и 31,07 грамма соответственно, а замыкают топ-5 Санкт-Петербург и Самара - 30,66 и 30,12 грамма.
"Объем продаж золотых цепей за год вырос на 36% по сравнению с 2023 годом. Одной из причин, вероятно, является рост стоимости золота", - прокомментировала эксперт компании Елена Ракутина.
 
БизнесОбществоРОСТОВ-НА-ДОНУВОЛГОГРАДКАЗАНЬSokolov
 
 
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