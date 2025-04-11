https://1prime.ru/20250411/gosduma-856572545.html
В Госдуме предложили сократить срок стажа для выхода на пенсию
В Госдуме предложили сократить срок стажа для выхода на пенсию - 11.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили сократить срок стажа для выхода на пенсию
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T01:42+0300
2025-04-11T01:42+0300
2025-04-11T01:42+0300
общество
технологии
леонид слуцкий
лдпр
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается сократить на пять лет срок трудового стажа, необходимого космонавтам и летчикам-испытателям для выхода на пенсию за выслугу лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается снизить количество лет работы, необходимых для получения права на пенсию за выслугу лет, для космонавтов-испытателей, космонавтов-исследователей, инструкторов-космонавтов-испытателей, инструкторов-космонавтов–исследователей, работников летно-испытательного состава, занятых в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники, с 25 до 20 лет у мужчин и с 20 до 15 лет у женщин, а при оставлении работы по состоянию здоровья - с 20 до 15 лет у мужчин и с 15 до 10 лет у женщин", - сказано в пояснительной записке.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, каждый запуск отечественных ракет, вывод на орбиту спутников, полеты космонавтов являются результатом тщательного труда многих специалистов космической отрасли, которые, по его словам, вносят неоценимый вклад в развитие России, создают новейшие образцы техники, достойно продолжая дело своих предшественников.
"Шестьдесят четыре года назад Юрий Гагарин первым в истории совершил полет в космос. Это стало символом прорывных достижений человечества, безграничных возможностей инженерной мысли и космического старта нашей страны. Быть космонавтом и летчиком-испытателем - тяжелейший труд, требующий не только абсолютного здоровья и стальных нервов, но и героической храбрости и самоотверженности. Каждая новая миссия влечет за собой колоссальные физические и психоэмоциональные нагрузки. Полет в космос - это огромный риск, на который пилоты осознанно идут в интересах не только своей Родины, но и всего человечества, открывая дверь в неизведанное. В преддверии этого важного для каждого жителя России праздника ЛДПР предлагает снизить количество лет, необходимых космонавтам для получения права на пенсию за выслугу лет", - заключил парламентарий.
По мнению авторов инициативы, принятие данной меры позволит покорителям космоса и неба, посвятившим лучшие годы этой сложной и рискованной профессии, раньше уйти на заслуженный отдых, а также создаст благоприятные условия для привлечения в отрасль новых амбициозных и квалифицированных кадров.
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общество , технологии, леонид слуцкий, лдпр
Общество , Технологии, Леонид Слуцкий, ЛДПР
В Госдуме предложили сократить срок стажа для выхода на пенсию
ЛДПР предложила сократить срок стажа для выхода на пенсию для космонавтов
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается сократить на пять лет срок трудового стажа, необходимого космонавтам и летчикам-испытателям для выхода на пенсию за выслугу лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается снизить количество лет работы, необходимых для получения права на пенсию за выслугу лет, для космонавтов-испытателей, космонавтов-исследователей, инструкторов-космонавтов-испытателей, инструкторов-космонавтов–исследователей, работников летно-испытательного состава, занятых в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники, с 25 до 20 лет у мужчин и с 20 до 15 лет у женщин, а при оставлении работы по состоянию здоровья - с 20 до 15 лет у мужчин и с 15 до 10 лет у женщин", - сказано в пояснительной записке.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, каждый запуск отечественных ракет, вывод на орбиту спутников, полеты космонавтов являются результатом тщательного труда многих специалистов космической отрасли, которые, по его словам, вносят неоценимый вклад в развитие России, создают новейшие образцы техники, достойно продолжая дело своих предшественников.
"Шестьдесят четыре года назад Юрий Гагарин первым в истории совершил полет в космос. Это стало символом прорывных достижений человечества, безграничных возможностей инженерной мысли и космического старта нашей страны. Быть космонавтом и летчиком-испытателем - тяжелейший труд, требующий не только абсолютного здоровья и стальных нервов, но и героической храбрости и самоотверженности. Каждая новая миссия влечет за собой колоссальные физические и психоэмоциональные нагрузки. Полет в космос - это огромный риск, на который пилоты осознанно идут в интересах не только своей Родины, но и всего человечества, открывая дверь в неизведанное. В преддверии этого важного для каждого жителя России праздника ЛДПР предлагает снизить количество лет, необходимых космонавтам для получения права на пенсию за выслугу лет", - заключил парламентарий.
По мнению авторов инициативы, принятие данной меры позволит покорителям космоса и неба, посвятившим лучшие годы этой сложной и рискованной профессии, раньше уйти на заслуженный отдых, а также создаст благоприятные условия для привлечения в отрасль новых амбициозных и квалифицированных кадров.