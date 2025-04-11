https://1prime.ru/20250411/gosduma-856572631.html
В Госдуме предложили увеличить штрафы за брошенных животных
В Госдуме предложили увеличить штрафы за брошенных животных - 11.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили увеличить штрафы за брошенных животных
Размер штрафа для граждан, которые выбросили на улицу своих домашних животных, нужно увеличить в 10 раз, чтобы его сумма составила 30 тысяч рублей, заявил РИА... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T02:00+0300
2025-04-11T02:00+0300
2025-04-11T02:00+0300
общество
бизнес
россия
москва
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856572631.jpg?1744326043
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Размер штрафа для граждан, которые выбросили на улицу своих домашних животных, нужно увеличить в 10 раз, чтобы его сумма составила 30 тысяч рублей, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Согласно действующему законодательству несоблюдение общих требований к содержанию животных может повлечь предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей.
"Считаю правильным повысить штрафы минимум в десять раза, то есть до 30 тысяч рублей. Человек, который взял на себя ответственность за животное, а потом выбросил его на улицу, не думая о безопасности окружающих, должен быть наказан", - сказал Колунов.
По словам парламентария, сегодня зафиксировано немало случаев, когда "нерадивые хозяева" бросают животных на улице.
"Завели собаку, поиграли, не справились и бросили. Государство же несет ответственность и материальные издержки за отлов таких собак, их вакцинацию и тому подобное. Ведь если этого не сделать, мы столкнемся с большими проблемами с бродячими животными", - отметил он.
Колунов добавил, что сегодняшней суммы штрафов недостаточно, чтобы компенсировать затраты государства на отлов, вакцинацию и прочие действия с брошенными животными.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, россия, москва, госдума
Общество , Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Госдума
В Госдуме предложили увеличить штрафы за брошенных животных
Депутат Колунов предложил увеличить штрафы за выбрасывание домашних животных в 10 раз
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Размер штрафа для граждан, которые выбросили на улицу своих домашних животных, нужно увеличить в 10 раз, чтобы его сумма составила 30 тысяч рублей, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Согласно действующему законодательству несоблюдение общих требований к содержанию животных может повлечь предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей.
"Считаю правильным повысить штрафы минимум в десять раза, то есть до 30 тысяч рублей. Человек, который взял на себя ответственность за животное, а потом выбросил его на улицу, не думая о безопасности окружающих, должен быть наказан", - сказал Колунов.
По словам парламентария, сегодня зафиксировано немало случаев, когда "нерадивые хозяева" бросают животных на улице.
"Завели собаку, поиграли, не справились и бросили. Государство же несет ответственность и материальные издержки за отлов таких собак, их вакцинацию и тому подобное. Ведь если этого не сделать, мы столкнемся с большими проблемами с бродячими животными", - отметил он.
Колунов добавил, что сегодняшней суммы штрафов недостаточно, чтобы компенсировать затраты государства на отлов, вакцинацию и прочие действия с брошенными животными.