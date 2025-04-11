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В Госдуме попросили проверить аккредитованных застройщиков на халатность

В Госдуме попросили проверить аккредитованных застройщиков на халатность - 11.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуме попросили проверить аккредитованных застройщиков на халатность

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой организовать проверку действий... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T04:22+0300

2025-04-11T04:22+0300

2025-04-11T04:22+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой организовать проверку действий кредитных организаций, аккредитовавших застройщиков, которые совершили мошеннические действия в отношении граждан, пострадавших при реализации индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на предмет халатности и превышения полномочий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении сказано, что на имя Якубовского поступает множество обращений граждан, пострадавших при реализации ИЖС с привлечением ипотечных кредитов. По словам депутата, данная проблема носит системный характер и затрагивает тысячи семей по всей стране. Отмечается, что граждане оформляли ипотечные кредиты, в том числе по льготным государственным программам, таким как семейная ипотека, сельская ипотека и другие. В документе отмечается, что одним из обязательных условий получения кредита было заключение договора с подрядной организацией, аккредитованной банком, что формировало у заемщиков полное доверие к такому застройщику. Однако, по словам парламентария, в ряде случаев подрядчики, прошедшие банковскую аккредитацию, оказывались недобросовестными, после перевода средств по кредиту на счета застройщиков граждане оставались без построенного жилья, но с долговыми обязательствами. "Прошу Вас, уважаемый Александр Иванович, поручить организовать проверку действий кредитных организаций, аккредитовавших застройщиков, совершивших мошеннические действия в отношении граждан, на предмет возможных признаков соучастия, халатности либо превышения полномочий, повлекших массовое причинение имущественного вреда", - сказано в обращении на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Кроме того, депутат просит СК РФ дать правовую оценку факту получения банками двойной выгоды: во-первых, взыскание средств с пострадавших граждан, во-вторых, получение компенсаций от государства по программам льготного кредитования при этом же кредитном договоре. Также Якубовский просит рассмотреть возможность возбуждения уголовных дел по соответствующим фактам и системной проверке таких эпизодов в ключевых регионах - Татарстане, Сахалине, Краснодарском крае, Ленинградской и Костромской областях и других. Парламентарий просит СК РФ высказать позицию по возможным законодательным изменениям, которые могли бы помочь восстановить нарушенные права граждан. "Оставлять людей один на один с этой ситуацией считаем абсолютно недопустимым. Здесь необходима не только правовая оценка со стороны следственных органов, но и активное участие правительства в разработке комплексных мер восстановления нарушенных прав граждан. Речь идет не просто о поддержке - речь идет о восстановлении справедливости", - пояснил РИА Новости Якубовский.

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