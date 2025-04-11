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В Госдуме заявили о переходе Британии к новой тактике по отношению к Россию - 11.04.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме заявили о переходе Британии к новой тактике по отношению к Россию
В Госдуме заявили о переходе Британии к новой тактике по отношению к Россию - 11.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме заявили о переходе Британии к новой тактике по отношению к Россию
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал планы Великобритании по размещению своего военного контингента на... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T09:45+0300
2025-04-11T09:45+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал планы Великобритании по размещению своего военного контингента на Украине новой тактикой игры в долгую против России. Ранее издание Telegraph со ссылкой на полученную информацию сообщило, что Британия рассматривает размещение военного контингента на Украине на протяжении пяти лет. Согласно одному из обсуждаемых планов, возглавляемые Великобританией и Францией "силы обеспечения безопасности" также предложат помощь в обороне неба и акваторий Украины. В свою очередь, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждение Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции. "Когда в Британии поняли, что Россию на поле боя не сломать, то решили перейти на другую тактику. То что останется от Украины – вооружить, а мотивации у местных нацистов и так с избытком. Значит Россия будет держать на границе войска, ожидая агрессии от соседа, таким образом из российского бюджета будут уходить огромные суммы, а инвестиционная привлекательность в страну на грани войны будет невысокой. Это игра в долгую, но они веками воюют против нас, так что привыкли к ожиданию", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, британские власти добиваются того, чтобы Россия содержала крупную группировку на границе с Украиной, неся тем самым огромные расходы. "В ЕС и Британии будут цепляться за любую возможность, чтобы вводить новые санкции против России. Попутно нам будут навязывать угрозу войны с украинскими нацистами, стремясь не допустить развитие России в условиях мирного времени", - сказал депутат.
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россия, украина, ес
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС
09:45 11.04.2025
 
В Госдуме заявили о переходе Британии к новой тактике по отношению к Россию

Депутат Белик: Британия перешла на новую тактику игры в долгую против России

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал планы Великобритании по размещению своего военного контингента на Украине новой тактикой игры в долгую против России.
Ранее издание Telegraph со ссылкой на полученную информацию сообщило, что Британия рассматривает размещение военного контингента на Украине на протяжении пяти лет. Согласно одному из обсуждаемых планов, возглавляемые Великобританией и Францией "силы обеспечения безопасности" также предложат помощь в обороне неба и акваторий Украины. В свою очередь, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждение Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции.
"Когда в Британии поняли, что Россию на поле боя не сломать, то решили перейти на другую тактику. То что останется от Украины – вооружить, а мотивации у местных нацистов и так с избытком. Значит Россия будет держать на границе войска, ожидая агрессии от соседа, таким образом из российского бюджета будут уходить огромные суммы, а инвестиционная привлекательность в страну на грани войны будет невысокой. Это игра в долгую, но они веками воюют против нас, так что привыкли к ожиданию", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, британские власти добиваются того, чтобы Россия содержала крупную группировку на границе с Украиной, неся тем самым огромные расходы.
"В ЕС и Британии будут цепляться за любую возможность, чтобы вводить новые санкции против России. Попутно нам будут навязывать угрозу войны с украинскими нацистами, стремясь не допустить развитие России в условиях мирного времени", - сказал депутат.
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