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Самолет "Авроры" перенаправлен в Хабаровск из-за тумана - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Самолет "Авроры" перенаправлен в Хабаровск из-за тумана
Самолет "Авроры" перенаправлен в Хабаровск из-за тумана - 11.04.2025, ПРАЙМ
Самолет "Авроры" перенаправлен в Хабаровск из-за тумана
Самолет авиакомпании "Аврора", летевший в пятницу из Красноярска на Сахалин, перенаправлен в Хабаровск из-за тумана в пункте прибытия, информирует аэропорт... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T02:09+0300
2025-04-11T02:09+0300
бизнес
россия
южно-сахалинск
красноярск
хабаровск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 апр – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Аврора", летевший в пятницу из Красноярска на Сахалин, перенаправлен в Хабаровск из-за тумана в пункте прибытия, информирует аэропорт Южно-Сахалинска. "Самолет, выполняющий рейс HZ-4745 по направлению Красноярск - Южно-Сахалинск, ушел на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана в островной столице", - говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани. По данным электронного табло аэропорта, на утро пятницы задержаны пять воздушных бортов на прилет и два - на вылет.
южно-сахалинск
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40
192
40
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бизнес, россия, южно-сахалинск, красноярск, хабаровск
Бизнес, РОССИЯ, Южно-Сахалинск, Красноярск, ХАБАРОВСК
02:09 11.04.2025
 
Самолет "Авроры" перенаправлен в Хабаровск из-за тумана

Самолет, летевший из Красноярска на Сахалин, перенаправлен в Хабаровск из-за тумана

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 апр – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Аврора", летевший в пятницу из Красноярска на Сахалин, перенаправлен в Хабаровск из-за тумана в пункте прибытия, информирует аэропорт Южно-Сахалинска.
"Самолет, выполняющий рейс HZ-4745 по направлению Красноярск - Южно-Сахалинск, ушел на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана в островной столице", - говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
По данным электронного табло аэропорта, на утро пятницы задержаны пять воздушных бортов на прилет и два - на вылет.
 
БизнесРОССИЯЮжно-СахалинскКрасноярскХАБАРОВСК
 
 
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