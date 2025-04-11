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Самолет "Авроры" перенаправлен в Хабаровск из-за тумана

Самолет "Авроры" перенаправлен в Хабаровск из-за тумана - 11.04.2025, ПРАЙМ

Самолет "Авроры" перенаправлен в Хабаровск из-за тумана

Самолет авиакомпании "Аврора", летевший в пятницу из Красноярска на Сахалин, перенаправлен в Хабаровск из-за тумана в пункте прибытия, информирует аэропорт... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T02:09+0300

2025-04-11T02:09+0300

2025-04-11T02:09+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 апр – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Аврора", летевший в пятницу из Красноярска на Сахалин, перенаправлен в Хабаровск из-за тумана в пункте прибытия, информирует аэропорт Южно-Сахалинска. "Самолет, выполняющий рейс HZ-4745 по направлению Красноярск - Южно-Сахалинск, ушел на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана в островной столице", - говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани. По данным электронного табло аэропорта, на утро пятницы задержаны пять воздушных бортов на прилет и два - на вылет.

южно-сахалинск

красноярск

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, южно-сахалинск, красноярск, хабаровск