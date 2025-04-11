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Нечаев предложил закрепить право на выбор между ИИ и человеком
Нечаев предложил закрепить право на выбор между ИИ и человеком - 11.04.2025, ПРАЙМ
Нечаев предложил закрепить право на выбор между ИИ и человеком
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил на законодательном уровне закрепить право гражданина РФ на выбор, кто будет выносить решение по его делу в... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T14:40+0300
2025-04-11T14:40+0300
2025-04-11T14:40+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил на законодательном уровне закрепить право гражданина РФ на выбор, кто будет выносить решение по его делу в суде или же оказывать ему различные услуги - искусственный интеллект или человек. "Будет правильно закрепить право выбора на законодательном уровне. Чтобы человек всегда мог выбрать, кто будет его учить, лечить или судить: искусственный интеллект или настоящий", - написал Нечаев в своём Telegram-канале. По словам политика, позиция партии "Новые люди" заключается в том, чтобы у людей был выбор в отношении искусственного интеллекта. "Например, 66% опрошенных против внедрения ИИ в судах. Люди хотят, чтобы их дело разбирал живой человек, а не бездушная нейросеть. Но это не значит, что здесь от нейросетей нужно отмахиваться. Когда в стране доля оправдательных приговоров меньше процента — ещё непонятно, кто будет объективнее и человечнее. Поэтому мы считаем, что внедрять ИИ можно, но аккуратно. Главное — дать людям выбор, кто будет их судить: человек или нейросеть", - отметил он.
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Нечаев предложил закрепить право на выбор между ИИ и человеком
Нечаев предложил закрепить право на выбор между ИИ и человеком в сфере услуг
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил на законодательном уровне закрепить право гражданина РФ на выбор, кто будет выносить решение по его делу в суде или же оказывать ему различные услуги - искусственный интеллект или человек.
"Будет правильно закрепить право выбора на законодательном уровне. Чтобы человек всегда мог выбрать, кто будет его учить, лечить или судить: искусственный интеллект или настоящий", - написал Нечаев в своём Telegram-канале.
По словам политика, позиция партии "Новые люди" заключается в том, чтобы у людей был выбор в отношении искусственного интеллекта.
"Например, 66% опрошенных против внедрения ИИ в судах. Люди хотят, чтобы их дело разбирал живой человек, а не бездушная нейросеть. Но это не значит, что здесь от нейросетей нужно отмахиваться. Когда в стране доля оправдательных приговоров меньше процента — ещё непонятно, кто будет объективнее и человечнее. Поэтому мы считаем, что внедрять ИИ можно, но аккуратно. Главное — дать людям выбор, кто будет их судить: человек или нейросеть", - отметил он.
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