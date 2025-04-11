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В Ирландии начали расследование против соцсети Илона Маска - 11.04.2025, ПРАЙМ
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В Ирландии начали расследование против соцсети Илона Маска
В Ирландии начали расследование против соцсети Илона Маска - 11.04.2025, ПРАЙМ
В Ирландии начали расследование против соцсети Илона Маска
Ирландская комиссия по защите данных (DPC) инициировала расследование в отношении социальной сети X в связи с возможным использованием личных данных... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T17:37+0300
2025-04-11T17:37+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Ирландская комиссия по защите данных (DPC) инициировала расследование в отношении социальной сети X в связи с возможным использованием личных данных пользователей из ЕС для обучения системы искусственного интеллекта Grok. Об этом сообщается на сайте регулятора.В заявлении комиссии говорится о начале расследования обработки персональных данных, содержащихся в публичных публикациях пользователей из стран ЕС/ЕЭЗ на платформе X, для обучения генеративных моделей ИИ, в частности, большой языковой модели Grok.Целью расследования является определение законности использования персональных данных пользователей для обучения языковой модели Grok.Ирландская комиссия по защите данных (DPC) выступает в роли ведущего регулятора ЕС для компании X, поскольку в Ирландии находится европейское подразделение американской корпорации. Комиссия имеет право наложить штраф в размере до 4% от глобальной выручки компании в соответствии с Общим регламентом по защите данных ЕС.В августе 2024 года DPC сообщила о приостановке социальной сетью X обработки персональных данных пользователей из стран Евросоюза для обучения собственного искусственного интеллекта Grok, которая проводилась с 7 мая 2024 года по 1 августа 2024 года. Это произошло после обращения комиссии в Высокий суд Ирландии.
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технологии, мировая экономика, ирландия, москва, ес
Технологии, Мировая экономика, ИРЛАНДИЯ, МОСКВА, ЕС
17:37 11.04.2025
 
В Ирландии начали расследование против соцсети Илона Маска

В Ирландии расследуют использование личных данных пользователей для обучения ИИ Grok

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлагманская ИИ-модель Grok 3
Флагманская ИИ-модель Grok 3 - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Ирландская комиссия по защите данных (DPC) инициировала расследование в отношении социальной сети X в связи с возможным использованием личных данных пользователей из ЕС для обучения системы искусственного интеллекта Grok. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В заявлении комиссии говорится о начале расследования обработки персональных данных, содержащихся в публичных публикациях пользователей из стран ЕС/ЕЭЗ на платформе X, для обучения генеративных моделей ИИ, в частности, большой языковой модели Grok.
Целью расследования является определение законности использования персональных данных пользователей для обучения языковой модели Grok.
Ирландская комиссия по защите данных (DPC) выступает в роли ведущего регулятора ЕС для компании X, поскольку в Ирландии находится европейское подразделение американской корпорации. Комиссия имеет право наложить штраф в размере до 4% от глобальной выручки компании в соответствии с Общим регламентом по защите данных ЕС.
В августе 2024 года DPC сообщила о приостановке социальной сетью X обработки персональных данных пользователей из стран Евросоюза для обучения собственного искусственного интеллекта Grok, которая проводилась с 7 мая 2024 года по 1 августа 2024 года. Это произошло после обращения комиссии в Высокий суд Ирландии.
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