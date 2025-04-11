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Индекс кофе с бутербродом во второй половине марта снизился на 3,3 пункта - 11.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250411/indeks-856576359.html
Индекс кофе с бутербродом во второй половине марта снизился на 3,3 пункта
Индекс кофе с бутербродом во второй половине марта снизился на 3,3 пункта - 11.04.2025, ПРАЙМ
Индекс кофе с бутербродом во второй половине марта снизился на 3,3 пункта
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине марта снизился на... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T08:21+0300
2025-04-11T08:21+0300
экономика
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине марта снизился на 3,3 пункта и составил 156,8 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. С 16 по 31 марта средний чек снизился по огурцам (на 8,2%, до 180 рублей), батону (на 7,7%, до 48 рублей), кофе (на 3,4%, до 224 рублей), сыру (на 2,5%, до 236 рублей), сливочному маслу (на 0,8%, до 242 рублей) и ветчине (на 0,4%, до 261 рубля). Остался прежним по сахару (71 рубль). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом опустился на 3,3 пункта - до 156,8 пункта.
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бизнес, россия, москва
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
08:21 11.04.2025
 
Индекс кофе с бутербродом во второй половине марта снизился на 3,3 пункта

Индекс кофе с бутербродом во второй половине марта снизился на 3,3 пункта

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк!Продукты
!Продукты - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине марта снизился на 3,3 пункта и составил 156,8 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
С 16 по 31 марта средний чек снизился по огурцам (на 8,2%, до 180 рублей), батону (на 7,7%, до 48 рублей), кофе (на 3,4%, до 224 рублей), сыру (на 2,5%, до 236 рублей), сливочному маслу (на 0,8%, до 242 рублей) и ветчине (на 0,4%, до 261 рубля). Остался прежним по сахару (71 рубль).
Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом опустился на 3,3 пункта - до 156,8 пункта.
Вид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
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