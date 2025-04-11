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В Индии призвали ЕС ускорить подписание соглашения о свободной торговле

В Индии призвали ЕС ускорить подписание соглашения о свободной торговле - 11.04.2025, ПРАЙМ

В Индии призвали ЕС ускорить подписание соглашения о свободной торговле

Индия и Европейский союз должны ускорить подписание соглашения о свободной торговле, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T12:12+0300

2025-04-11T12:12+0300

2025-04-11T12:12+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – ПРАЙМ. Индия и Европейский союз должны ускорить подписание соглашения о свободной торговле, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял. "Я считаю, что необходимо предпринять конкретные шаги для ускорения заключения соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и Индией, которое может помочь нам углубить наши связи и взаимоотношения и которое позволит ЕС, его государствам-членам и Индии работать в духе сотрудничества и развивать доверие и более глубокое понимание торговых барьеров, которые сдерживают торговые соглашения", - сказал он на открытии индийско-итальянского делового форума, приуроченного к визиту в Нью-Дели заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Италии Антонио Таяни. По словам Гояла, Индия стала ключевым рынком для европейских компаний, "желающих инвестировать в высококлассную страну". "Сегодня Индия предлагает возможность масштабного расширения производства, что поможет вам удовлетворить огромный спрос, который генерируют 1,4 миллиарда индийцев, и обеспечит экономию за счет масштаба, что поможет вам завоевать мировые рынки за счет конкурентных преимуществ и доступных цен… Давайте работать вместе над продвижением инвестиционного сотрудничества, расширять нашу торговлю. Давайте воплотим этот совместный план действий в реальность с конкретными сроками достижения ощутимых результатов", - отметил министр. Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и спиртные напитки, а также передвижение людей. Переговоры по этому соглашению были возобновлены в мае 2021 года. Во время визита в Индию в феврале главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен она и премьер-министр Нарендра Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.

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