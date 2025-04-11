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Фондовые индексы Европы завершили неделю в минусе
Фондовые индексы Европы завершили неделю в минусе - 11.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили неделю в минусе
Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно снизились, а неделю также завершили в минусе, свидетельствуют данные торгов. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T19:37+0300
2025-04-11T19:37+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно снизились, а неделю также завершили в минусе, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,64% - до 7 964,18 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,3%, до 7 104,8 пункта, немецкий DAX - на 0,92%, до 20 374,1 пункта. За неделю FTSE 100 снизился на 1,1%, CAC 40 - на 2,4%, DAX - на 1,3%. Мировые рынки следили за новостями, связанными с введением США импортных пошлин, а также ответными мерами некоторых стран. Кроме того, ранее в пятницу стала известна окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Годовая инфляция по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее. Показатель совпал с предварительной оценкой. Кроме того, объем промышленного производства в Великобритании в феврале вырос на 1,5% к январю, в то время как аналитики ожидали, что показатель не изменился.
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рынки, индексы, европа, сша, dax
Экономика, Рынки, Индексы, ЕВРОПА, США, DAX
Фондовые индексы Европы завершили неделю в минусе
Фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно снизились, завершив неделю в минусе
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно снизились, а неделю также завершили в минусе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,64% - до 7 964,18 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,3%, до 7 104,8 пункта, немецкий DAX - на 0,92%, до 20 374,1 пункта.
За неделю FTSE 100 снизился на 1,1%, CAC 40 - на 2,4%, DAX - на 1,3%.
Мировые рынки следили за новостями, связанными с введением США импортных пошлин, а также ответными мерами некоторых стран.
Кроме того, ранее в пятницу стала известна окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Годовая инфляция по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее. Показатель совпал с предварительной оценкой.
Кроме того, объем промышленного производства в Великобритании в феврале вырос на 1,5% к январю, в то время как аналитики ожидали, что показатель не изменился.
Фондовые индексы Европы показали рост