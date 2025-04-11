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КНР подала новый иск в ВТО в связи с дополнительным повышением тарифов США

КНР подала новый иск в ВТО в связи с дополнительным повышением тарифов США - 11.04.2025, ПРАЙМ

КНР подала новый иск в ВТО в связи с дополнительным повышением тарифов США

Китай подал иск в Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с новым повышением пошлин в США. Об этом сообщили в министерстве коммерции КНР. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T11:31+0300

2025-04-11T11:31+0300

2025-04-11T11:31+0300

экономика

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ПЕКИН, 11 апр – ПРАЙМ. Китай подал иск в Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с новым повышением пошлин в США. Об этом сообщили в министерстве коммерции КНР. "Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров ВТО относительно очередного повышения США пошлин на китайские товары", - сказано в заявлении.В минкоммерции отметили, что Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы в соответствии с правилами ВТО, а также твердо поддерживать многостороннюю торговую систему и международный экономический и торговый порядок. Ранее сообщалось, что с 12 апреля Китай повысит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%.

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пекин

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пекин, вашингтон, сша, дональд трамп