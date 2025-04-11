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КНР подала новый иск в ВТО в связи с дополнительным повышением тарифов США - 11.04.2025, ПРАЙМ
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КНР подала новый иск в ВТО в связи с дополнительным повышением тарифов США
КНР подала новый иск в ВТО в связи с дополнительным повышением тарифов США - 11.04.2025, ПРАЙМ
КНР подала новый иск в ВТО в связи с дополнительным повышением тарифов США
Китай подал иск в Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с новым повышением пошлин в США. Об этом сообщили в министерстве коммерции КНР. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:31+0300
2025-04-11T11:31+0300
экономика
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вашингтон
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ПЕКИН, 11 апр – ПРАЙМ. Китай подал иск в Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с новым повышением пошлин в США. Об этом сообщили в министерстве коммерции КНР. "Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров ВТО относительно очередного повышения США пошлин на китайские товары", - сказано в заявлении.В минкоммерции отметили, что Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы в соответствии с правилами ВТО, а также твердо поддерживать многостороннюю торговую систему и международный экономический и торговый порядок. Ранее сообщалось, что с 12 апреля Китай повысит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%.
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пекин, вашингтон, сша, дональд трамп
Экономика, Пекин, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп
11:31 11.04.2025
 
КНР подала новый иск в ВТО в связи с дополнительным повышением тарифов США

Китай подал новый иск в рамках механизма урегулирования споров ВТО

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк!Район Пудун в Шанхае
!Район Пудун в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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ПЕКИН, 11 апр – ПРАЙМ. Китай подал иск в Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с новым повышением пошлин в США. Об этом сообщили в министерстве коммерции КНР.
"Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров ВТО относительно очередного повышения США пошлин на китайские товары", - сказано в заявлении.
В минкоммерции отметили, что Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы в соответствии с правилами ВТО, а также твердо поддерживать многостороннюю торговую систему и международный экономический и торговый порядок.
Ранее сообщалось, что с 12 апреля Китай повысит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Китай с 12 апреля увеличит пошлины на товары из США
11:10
 
ЭкономикаПекинВАШИНГТОНСШАДональд Трамп
 
 
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