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Суд обязал принять иск пострадавших в теракте в "Крокусе" к "Ингосстраху"
Суд обязал принять иск пострадавших в теракте в "Крокусе" к "Ингосстраху" - 11.04.2025, ПРАЙМ
Суд обязал принять иск пострадавших в теракте в "Крокусе" к "Ингосстраху"
Второй кассационный суд общей юрисдикции обязал Замоскворецкий суд Москвы принять к производству иск потерпевших и родственников погибших в теракте в "Крокус... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T14:34+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Второй кассационный суд общей юрисдикции обязал Замоскворецкий суд Москвы принять к производству иск потерпевших и родственников погибших в теракте в "Крокус сити холле" к "Ингосстраху", указано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Суд определил: направить материал в суд первой инстанции для рассмотрения со стадии принятия иска к производству", - говорится в документах. Истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах". Официальный представитель СК России Светлана Петренко 22 марта сообщила журналистам, что следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в " Крокус сити холле", они знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд. Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
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бизнес, общество , рф, москва, владимир путин, ингосстрах, ск рф, фсб
Бизнес, Общество , РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Ингосстрах, СК РФ, ФСБ
Суд обязал принять иск пострадавших в теракте в "Крокусе" к "Ингосстраху"
Кассационный суд обязал принять иск пострадавших в теракте в "Крокусе" к "Ингосстраху"
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Второй кассационный суд общей юрисдикции обязал Замоскворецкий суд Москвы принять к производству иск потерпевших и родственников погибших в теракте в "Крокус сити холле" к "Ингосстраху", указано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд определил: направить материал в суд первой инстанции для рассмотрения со стадии принятия иска к производству", - говорится в документах.
Истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах".
Официальный представитель СК России Светлана Петренко 22 марта сообщила журналистам, что следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в " Крокус сити холле", они знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд.
Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
СК раскрыл организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"