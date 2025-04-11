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Решетников поручил завершить подготовку к купальному сезону до 1 июня
Решетников поручил завершить подготовку к купальному сезону до 1 июня - 11.04.2025, ПРАЙМ
Решетников поручил завершить подготовку к купальному сезону до 1 июня
Необходимо завершить все проверки и подготовительные работы к открытию купального сезона в России до 1 июня, заявил министр экономического развития Максим... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T14:30+0300
2025-04-11T14:30+0300
2025-04-11T14:30+0300
туризм
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 11 апр - ПРАЙМ. Необходимо завершить все проверки и подготовительные работы к открытию купального сезона в России до 1 июня, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Еще одна важная задача - обеспечить безопасность на водных объектах и санитарно-эпидемиологический контроль. Ее решают МЧС и Роспотребнадзор. Важно завершить все проверки и подготовительные работы к открытию купального сезона, до 1 июня", - сказал Решетников. Ранее в пятницу министр уточнял, что динамика внутренних перелетов по России в летнем сезоне не должна отставать от динамики внешних авиарейсов. Он попросил Минтранс обратить на это внимание. Также отдельного внимания, по словам министра, требует Крым. Там, с учетом возросшего спроса на отдых этим летом, Решетников поручил обеспечить стабильную доставку туристов железнодорожным и автотранспортом.
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туризм, бизнес, россия, завидово, тверская область, крым, максим решетников, мчс, роспотребнадзор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Завидово, Тверская область, КРЫМ, Максим Решетников, МЧС, Роспотребнадзор
Решетников поручил завершить подготовку к купальному сезону до 1 июня
Решетников поручил завершить все проверки к открытию купального сезона до 1 июня
ЗАВИДОВО (Тверская область), 11 апр - ПРАЙМ. Необходимо завершить все проверки и подготовительные работы к открытию купального сезона в России до 1 июня, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Еще одна важная задача - обеспечить безопасность на водных объектах и санитарно-эпидемиологический контроль. Ее решают МЧС и Роспотребнадзор. Важно завершить все проверки и подготовительные работы к открытию купального сезона, до 1 июня", - сказал Решетников.
Ранее в пятницу министр уточнял, что динамика внутренних перелетов по России в летнем сезоне не должна отставать от динамики внешних авиарейсов. Он попросил Минтранс обратить на это внимание. Также отдельного внимания, по словам министра, требует Крым. Там, с учетом возросшего спроса на отдых этим летом, Решетников поручил обеспечить стабильную доставку туристов железнодорожным и автотранспортом.
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