https://1prime.ru/20250411/kallas-856585835.html

Евросоюз увеличит военную помощь Украине до 23 миллиардов евро

Евросоюз увеличит военную помощь Украине до 23 миллиардов евро - 11.04.2025, ПРАЙМ

Евросоюз увеличит военную помощь Украине до 23 миллиардов евро

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в 2025 году военная помощь стран Евросоюза Киеву возрастет до 23 миллиардов евро по сравнению с 20... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T11:44+0300

2025-04-11T11:44+0300

2025-04-11T11:50+0300

экономика

украина

брюссель

кая каллас

сергей лавров

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в 2025 году военная помощь стран Евросоюза Киеву возрастет до 23 миллиардов евро по сравнению с 20 миллиардами в предыдущем году. "Евросоюз на настоящий момент обязался выделить 23 миллиарда евро для военной помощи Украине, что превышает прошлогодний уровень помощи в 20 миллиардов", - сказала Каллас на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://1prime.ru/20250409/shmygal-856509929.html

украина

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, брюссель, кая каллас, сергей лавров, ес, нато