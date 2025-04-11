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Евросоюз увеличит военную помощь Украине до 23 миллиардов евро - 11.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Евросоюз увеличит военную помощь Украине до 23 миллиардов евро
Евросоюз увеличит военную помощь Украине до 23 миллиардов евро - 11.04.2025, ПРАЙМ
Евросоюз увеличит военную помощь Украине до 23 миллиардов евро
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в 2025 году военная помощь стран Евросоюза Киеву возрастет до 23 миллиардов евро по сравнению с 20... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:44+0300
2025-04-11T11:50+0300
экономика
украина
брюссель
кая каллас
сергей лавров
ес
нато
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в 2025 году военная помощь стран Евросоюза Киеву возрастет до 23 миллиардов евро по сравнению с 20 миллиардами в предыдущем году. "Евросоюз на настоящий момент обязался выделить 23 миллиарда евро для военной помощи Украине, что превышает прошлогодний уровень помощи в 20 миллиардов", - сказала Каллас на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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украина, брюссель, кая каллас, сергей лавров, ес, нато
Экономика, УКРАИНА, Брюссель, Кая Каллас, Сергей Лавров, ЕС, НАТО
11:44 11.04.2025 (обновлено: 11:50 11.04.2025)
 
Евросоюз увеличит военную помощь Украине до 23 миллиардов евро

Каллас: в 2025 году военная помощь ЕС Украине возрастет до 23 миллиардов евро

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в 2025 году военная помощь стран Евросоюза Киеву возрастет до 23 миллиардов евро по сравнению с 20 миллиардами в предыдущем году.
"Евросоюз на настоящий момент обязался выделить 23 миллиарда евро для военной помощи Украине, что превышает прошлогодний уровень помощи в 20 миллиардов", - сказала Каллас на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Украина получила от ЕС очередной кредит, обеспеченный российскими активами
9 апреля, 13:45
 
ЭкономикаУКРАИНАБрюссельКая КалласСергей ЛавровЕСНАТО
 
 
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