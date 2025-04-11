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Евросоюз увеличит военную помощь Украине до 23 миллиардов евро
Евросоюз увеличит военную помощь Украине до 23 миллиардов евро - 11.04.2025, ПРАЙМ
Евросоюз увеличит военную помощь Украине до 23 миллиардов евро
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в 2025 году военная помощь стран Евросоюза Киеву возрастет до 23 миллиардов евро по сравнению с 20... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:44+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в 2025 году военная помощь стран Евросоюза Киеву возрастет до 23 миллиардов евро по сравнению с 20 миллиардами в предыдущем году. "Евросоюз на настоящий момент обязался выделить 23 миллиарда евро для военной помощи Украине, что превышает прошлогодний уровень помощи в 20 миллиардов", - сказала Каллас на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Экономика, УКРАИНА, Брюссель, Кая Каллас, Сергей Лавров, ЕС, НАТО
Евросоюз увеличит военную помощь Украине до 23 миллиардов евро
Каллас: в 2025 году военная помощь ЕС Украине возрастет до 23 миллиардов евро
БРЮССЕЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в 2025 году военная помощь стран Евросоюза Киеву возрастет до 23 миллиардов евро по сравнению с 20 миллиардами в предыдущем году.
"Евросоюз на настоящий момент обязался выделить 23 миллиарда евро для военной помощи Украине, что превышает прошлогодний уровень помощи в 20 миллиардов", - сказала Каллас на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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