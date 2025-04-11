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Минтранс подпишет с правительством Катара меморандум о сотрудничестве - 11.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250411/katar-856614071.html
Минтранс подпишет с правительством Катара меморандум о сотрудничестве
Минтранс подпишет с правительством Катара меморандум о сотрудничестве - 11.04.2025, ПРАЙМ
Минтранс подпишет с правительством Катара меморандум о сотрудничестве
Министерство транспорта России подпишет от имени правительства РФ с правительством Катара меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита,... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T22:19+0300
2025-04-11T22:19+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Министерство транспорта России подпишет от имени правительства РФ с правительством Катара меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Принять предложение Минтранса России, согласованное с МИДом России, а также предварительно проработанное с Катарской Стороной, о подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Катар в области транспорта и транзита. Поручить Минтрансу России подписать от имени Правительства Российской Федерации указанный Меморандум, разрешив вносить в ходе переговоров о его подписании изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе. Как отмечалось в материалах на сайте Минтранса, 16 марта в Дохе прошло 5-ое заседание совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Представители Минтранса России провели переговоры с министром транспорта Государства Катар Мухаммедом Аль-Тани. Стороны подчеркнули потенциал Катара в развитии двустороннего мультимодального сообщения, а также провели переговоры по проекту межправительственного меморандума о сотрудничестве в области транспорта и транзита между Россией и Катаром, говорилось в материалах.
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бизнес, газ, катар, москва, рф, мид
Экономика, Бизнес, Газ, КАТАР, МОСКВА, РФ, МИД
22:19 11.04.2025
 
Минтранс подпишет с правительством Катара меморандум о сотрудничестве

Минтранс подпишет с Катаром меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита

© Фото : Unsplash/KennyВид на Доху, Катар
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© Фото : Unsplash/Kenny
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Министерство транспорта России подпишет от имени правительства РФ с правительством Катара меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Принять предложение Минтранса России, согласованное с МИДом России, а также предварительно проработанное с Катарской Стороной, о подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Катар в области транспорта и транзита. Поручить Минтрансу России подписать от имени Правительства Российской Федерации указанный Меморандум, разрешив вносить в ходе переговоров о его подписании изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.
Как отмечалось в материалах на сайте Минтранса, 16 марта в Дохе прошло 5-ое заседание совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Представители Минтранса России провели переговоры с министром транспорта Государства Катар Мухаммедом Аль-Тани.
Стороны подчеркнули потенциал Катара в развитии двустороннего мультимодального сообщения, а также провели переговоры по проекту межправительственного меморандума о сотрудничестве в области транспорта и транзита между Россией и Катаром, говорилось в материалах.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Путин по телефону обсудил с эмиром Катара двустороннее сотрудничество
21 марта, 17:23
 
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