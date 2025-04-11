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Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку - 11.04.2025, ПРАЙМ
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского регулятора. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T10:17+0300
2025-04-11T10:17+0300
2025-04-11T10:17+0300
экономика
финансы
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АСТАНА, 11 апр - ПРАЙМ. Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского регулятора. "Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором плюс-минус 1 п.п", - говорится в сообщении. Отмечается, что годовая инфляция по итогам марта в Казахстане повысилась до 10%, складываясь в границах прогнозного диапазона (10-12%). Очередное плановое решение по ставке комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка республики объявит 5 июня.
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финансы, казахстан, нацбанк
Экономика, Финансы, КАЗАХСТАН, Нацбанк
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%
АСТАНА, 11 апр - ПРАЙМ. Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского регулятора.
"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором плюс-минус 1 п.п", - говорится в сообщении.
Отмечается, что годовая инфляция по итогам марта в Казахстане повысилась до 10%, складываясь в границах прогнозного диапазона (10-12%).
Очередное плановое решение по ставке комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка республики объявит 5 июня.
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