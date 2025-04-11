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Минтруд предложил установить 15-летний срок хранения выплатных дел - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Минтруд предложил установить 15-летний срок хранения выплатных дел
Минтруд предложил установить 15-летний срок хранения выплатных дел - 11.04.2025, ПРАЙМ
Минтруд предложил установить 15-летний срок хранения выплатных дел
Период хранения выплатных дел в электронном виде с момента остановки выплаты пенсии могут установить на 15 лет, сообщили в пресс-службе министерства труда и... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T20:13+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Период хранения выплатных дел в электронном виде с момента остановки выплаты пенсии могут установить на 15 лет, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты России. Соответствующий проект приказа Минтруда РФ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Сроки хранения выплатных дел после прекращения выплаты пенсии планируется определить в 15 лет... Такие единые нормы о сроках хранения будут действовать для всех выплатных дел - как тех, что были сформированы ранее на бумажных носителях, так и тех, что формируются в настоящее время в электронном виде", - говорится в сообщении. В министерстве объяснили, что выплатные дела хранятся на протяжении нескольких лет после прекращения выплаты пенсии. Законопроект предлагает установить пятнадцатилетнее хранение в электронном виде выплатных дел для получателей пенсии по старости, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Бумажный дубликат будет сохраняться на протяжении трёх лет после прекращения выплаты пенсии. Отмечается, что такой срок хранения определили на основе анализа практики обращения к таким делам. Сокращение сроков хранения с 20 до 15 лет позволит высвободить архивные площади и сократить административные финансовые расходы по их содержанию. "Кроме того, в течение трех лет будут храниться дела об отказе в назначении пенсии. Такой срок обусловлен требованиями Гражданского кодекса: срок исковой давности по отказным заявлениям составляет три года", - добавляется в сообщении.
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РОССИЯ, РФ
20:13 11.04.2025
 
Минтруд предложил установить 15-летний срок хранения выплатных дел

Минтруд предложил установить период хранения выплатных дел в электронном виде на 15 лет

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Период хранения выплатных дел в электронном виде с момента остановки выплаты пенсии могут установить на 15 лет, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты России.
Соответствующий проект приказа Минтруда РФ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Сроки хранения выплатных дел после прекращения выплаты пенсии планируется определить в 15 лет... Такие единые нормы о сроках хранения будут действовать для всех выплатных дел - как тех, что были сформированы ранее на бумажных носителях, так и тех, что формируются в настоящее время в электронном виде", - говорится в сообщении.
В министерстве объяснили, что выплатные дела хранятся на протяжении нескольких лет после прекращения выплаты пенсии. Законопроект предлагает установить пятнадцатилетнее хранение в электронном виде выплатных дел для получателей пенсии по старости, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Бумажный дубликат будет сохраняться на протяжении трёх лет после прекращения выплаты пенсии.
Отмечается, что такой срок хранения определили на основе анализа практики обращения к таким делам. Сокращение сроков хранения с 20 до 15 лет позволит высвободить архивные площади и сократить административные финансовые расходы по их содержанию.
"Кроме того, в течение трех лет будут храниться дела об отказе в назначении пенсии. Такой срок обусловлен требованиями Гражданского кодекса: срок исковой давности по отказным заявлениям составляет три года", - добавляется в сообщении.
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
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