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Китай и ЕС должны вместе противостоять запугиванию, заявил Си Цзиньпин
Китай и ЕС должны вместе противостоять запугиванию, заявил Си Цзиньпин - 11.04.2025, ПРАЙМ
Китай и ЕС должны вместе противостоять запугиванию, заявил Си Цзиньпин
Китай и ЕС должны вместе противостоять одностороннему запугиванию для защиты не только своих интересов, но и международных правил, заявил в пятницу председатель | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T09:51+0300
2025-04-11T09:51+0300
2025-04-11T09:51+0300
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ПЕКИН, 11 апр – ПРАЙМ. Китай и ЕС должны вместе противостоять одностороннему запугиванию для защиты не только своих интересов, но и международных правил, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине. "Китай и ЕС должны выполнять свои международные обязательства, совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также заявил о необходимости для Китая и ЕС "совместно противостоять одностороннему запугиванию не только для защиты своих собственных законных прав и интересов, но и для отстаивания международной справедливости и беспристрастности, а также защиты международных правил и порядка".
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китай, си цзиньпин, ес
Экономика, КИТАЙ, Си Цзиньпин, ЕС
Китай и ЕС должны вместе противостоять запугиванию, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай и ЕС должны вместе противостоять одностороннему запугиванию
ПЕКИН, 11 апр – ПРАЙМ. Китай и ЕС должны вместе противостоять одностороннему запугиванию для защиты не только своих интересов, но и международных правил, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине.
"Китай и ЕС должны выполнять свои международные обязательства, совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также заявил о необходимости для Китая и ЕС "совместно противостоять одностороннему запугиванию не только для защиты своих собственных законных прав и интересов, но и для отстаивания международной справедливости и беспристрастности, а также защиты международных правил и порядка".
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