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В Китае обвинили США в "игре в числа"
В Китае обвинили США в "игре в числа" - 11.04.2025, ПРАЙМ
В Китае обвинили США в "игре в числа"
Введение США ненормально высоких пошлин в отношении Китая превратилось в "игру в числа" и не имеет практического экономического значения, заявили в пятницу в... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:40+0300
2025-04-11T11:40+0300
2025-04-11T11:40+0300
экономика
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ПЕКИН, 11 апр – ПРАЙМ. Введение США ненормально высоких пошлин в отношении Китая превратилось в "игру в числа" и не имеет практического экономического значения, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР. "Неоднократное введение США ненормально высоких пошлин в отношении Китая превратилось в "игру чисел" и не имеет практического экономического значения", - говорится в заявлении ведомства, текст которого распространило в пятницу Центральное телевидение Китая. В заявлении отмечается, что такие действия США лишь еще больше разоблачают использование Вашингтоном пошлин в качестве инструмента и оружия для запугивания и принуждения, в конечном итоге, говорится в тексте, такие действия "превратятся в предмет насмешек". Комитет тарификации и классификации при государственном совете КНР в пятницу объявил о том, что с 12 апреля Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%.
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китай, сша, пошлины
Экономика, КИТАЙ, США, пошлины
В Китае обвинили США в "игре в числа"
Минкоммерции Китая: введение США высоких пошлин превратилось в "игру в числа"
ПЕКИН, 11 апр – ПРАЙМ. Введение США ненормально высоких пошлин в отношении Китая превратилось в "игру в числа" и не имеет практического экономического значения, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР.
"Неоднократное введение США ненормально высоких пошлин в отношении Китая превратилось в "игру чисел" и не имеет практического экономического значения", - говорится в заявлении ведомства, текст которого распространило в пятницу Центральное телевидение Китая.
В заявлении отмечается, что такие действия США лишь еще больше разоблачают использование Вашингтоном пошлин в качестве инструмента и оружия для запугивания и принуждения, в конечном итоге, говорится в тексте, такие действия "превратятся в предмет насмешек".
Комитет тарификации и классификации при государственном совете КНР в пятницу объявил о том, что с 12 апреля Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%.
Орбан назвал "войну пошлин" США тактическим приемом