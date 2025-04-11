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В Китае обвинили США в "игре в числа"

В Китае обвинили США в "игре в числа" - 11.04.2025, ПРАЙМ

В Китае обвинили США в "игре в числа"

Введение США ненормально высоких пошлин в отношении Китая превратилось в "игру в числа" и не имеет практического экономического значения, заявили в пятницу в... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T11:40+0300

2025-04-11T11:40+0300

2025-04-11T11:40+0300

экономика

китай

сша

пошлины

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ПЕКИН, 11 апр – ПРАЙМ. Введение США ненормально высоких пошлин в отношении Китая превратилось в "игру в числа" и не имеет практического экономического значения, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР. "Неоднократное введение США ненормально высоких пошлин в отношении Китая превратилось в "игру чисел" и не имеет практического экономического значения", - говорится в заявлении ведомства, текст которого распространило в пятницу Центральное телевидение Китая. В заявлении отмечается, что такие действия США лишь еще больше разоблачают использование Вашингтоном пошлин в качестве инструмента и оружия для запугивания и принуждения, в конечном итоге, говорится в тексте, такие действия "превратятся в предмет насмешек". Комитет тарификации и классификации при государственном совете КНР в пятницу объявил о том, что с 12 апреля Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%.

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китай, сша, пошлины