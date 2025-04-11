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В Госдуме предложили ввести код ОКВЭД для майнеров криптовалют
В Госдуме предложили ввести код ОКВЭД для майнеров криптовалют - 11.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести код ОКВЭД для майнеров криптовалют
Первый замглавы комитета ГД по инофрмполитике Антон Горелкин считает правильным ввести код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T14:42+0300
2025-04-11T14:42+0300
2025-04-11T14:42+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Первый замглавы комитета ГД по инофрмполитике Антон Горелкин считает правильным ввести код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для майнеров криптовалют. "Надеюсь, в скором времени также будет расширена классификация и для других субъектов экономической деятельности, вынужденных использовать коды, недостаточно точно описывающие их деятельность (при том что во многих других отраслях они очень даже детальные). Например, о своем отдельном классификаторе мечтают некоторые представители рынка ЦОДов. Мне же гораздо более насущным представляется введение кода ОКВЭД для майнеров криптовалют", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат напомнил, что в июне 2024 года Минфин заявлял, что после принятия закона о майнинге поддержит эту инициативу. "Направил обращение в Росстандарт, приглашаю ведомство к диалогу по этому вопросу", - добавил парламентарий. Госдума в июле 2024 года приняла закон, который позволил с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. В законе закреплены порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.
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финансы, россия, рф, москва, антон горелкин, цод, минфин, росстандарт
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Антон Горелкин, ЦОД, Минфин, Росстандарт
В Госдуме предложили ввести код ОКВЭД для майнеров криптовалют
Депутат Горелкин предложил ввести код ОКВЭД для майнеров криптовалют
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Первый замглавы комитета ГД по инофрмполитике Антон Горелкин считает правильным ввести код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для майнеров криптовалют.
"Надеюсь, в скором времени также будет расширена классификация и для других субъектов экономической деятельности, вынужденных использовать коды, недостаточно точно описывающие их деятельность (при том что во многих других отраслях они очень даже детальные). Например, о своем отдельном классификаторе мечтают некоторые представители рынка ЦОДов. Мне же гораздо более насущным представляется введение кода ОКВЭД для майнеров криптовалют", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат напомнил, что в июне 2024 года Минфин заявлял, что после принятия закона о майнинге поддержит эту инициативу. "Направил обращение в Росстандарт, приглашаю ведомство к диалогу по этому вопросу", - добавил парламентарий.
Госдума в июле 2024 года приняла закон, который позволил с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. В законе закреплены порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.
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