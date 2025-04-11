https://1prime.ru/20250411/kripta-856597208.html

В Госдуме предложили ввести код ОКВЭД для майнеров криптовалют

В Госдуме предложили ввести код ОКВЭД для майнеров криптовалют - 11.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести код ОКВЭД для майнеров криптовалют

Первый замглавы комитета ГД по инофрмполитике Антон Горелкин считает правильным ввести код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T14:42+0300

2025-04-11T14:42+0300

2025-04-11T14:42+0300

экономика

финансы

россия

рф

москва

антон горелкин

цод

минфин

росстандарт

https://cdnn.1prime.ru/img/83473/72/834737212_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_6a152ea28d743a9a539feb2ece8ba3f0.jpg

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Первый замглавы комитета ГД по инофрмполитике Антон Горелкин считает правильным ввести код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для майнеров криптовалют. "Надеюсь, в скором времени также будет расширена классификация и для других субъектов экономической деятельности, вынужденных использовать коды, недостаточно точно описывающие их деятельность (при том что во многих других отраслях они очень даже детальные). Например, о своем отдельном классификаторе мечтают некоторые представители рынка ЦОДов. Мне же гораздо более насущным представляется введение кода ОКВЭД для майнеров криптовалют", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат напомнил, что в июне 2024 года Минфин заявлял, что после принятия закона о майнинге поддержит эту инициативу. "Направил обращение в Росстандарт, приглашаю ведомство к диалогу по этому вопросу", - добавил парламентарий. Госдума в июле 2024 года приняла закон, который позволил с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. В законе закреплены порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.

https://1prime.ru/20250408/fortune-856481354.html

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, москва, антон горелкин, цод, минфин, росстандарт