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В новом гимне Крыма отразится борьба за возвращение на родину

В новом гимне Крыма отразится борьба за возвращение на родину - 11.04.2025, ПРАЙМ

В новом гимне Крыма отразится борьба за возвращение на родину

Борьба за возвращение на историческую родину и преданность крымчан России отразится в новом гимне Крыма, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T06:59+0300

2025-04-11T06:59+0300

2025-04-11T06:59+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Борьба за возвращение на историческую родину и преданность крымчан России отразится в новом гимне Крыма, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее в республике объявили конкурс на новый гимн и создали конкурсную комиссию. Позже экс-сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила РИА Новости, что в соавторстве с российским поэтом Ильей Резником ими написан новый вариант гимна, который будет подан в конкурсную комиссию. "В новый гимн мы хотим заложить идею Крымской весны, отразить борьбу крымчан за возвращение на Родину, преданность нашего народа России, которую мы не растеряли со временем. Новый гимн должен олицетворять эти образы", - сказал Константинов агентству. По его словам, творческие композиции будут приниматься конкурсной комиссией до 1 июня. "Уже подано 29 заявок, которые рассматриваются рабочей группой по подготовке творческого конкурса на лучший проект государственного гимна республики. Уверен, что крымчане будут довольны новым гимном", - сказал Константинов. Конкурс проводится в два этапа. Первый - с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года - прием заявок. Второй - с 1 июня по 30 июня 2025 года - определение победителя. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

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россия, общество , крым, украина, севастополь, владимир путин, оон