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Банк России установил официальный курс юаня, доллара и евро на субботу

Банк России установил официальный курс юаня, доллара и евро на субботу - 11.04.2025, ПРАЙМ

Банк России установил официальный курс юаня, доллара и евро на субботу

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 8,65 копейки, до 11,4471 рубля, доллара - на 1,01 рубля, до 84,004 рубля, курс евро... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T17:50+0300

2025-04-11T17:50+0300

2025-04-11T17:51+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 8,65 копейки, до 11,4471 рубля, доллара - на 1,01 рубля, до 84,004 рубля, курс евро вырос на 1,61 рубля, до 96,2163 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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