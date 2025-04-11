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США хотят вникнуть в первопричины конфликта на Украине, заявил Лавров - 11.04.2025, ПРАЙМ
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США хотят вникнуть в первопричины конфликта на Украине, заявил Лавров
США хотят вникнуть в первопричины конфликта на Украине, заявил Лавров - 11.04.2025, ПРАЙМ
США хотят вникнуть в первопричины конфликта на Украине, заявил Лавров
Соединенные Штаты в отличие от европейских государств, хотят вникнуть в первопричины конфликта на Украине. Об это заявил министр иностранных дел России Сергей... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T10:33+0300
2025-04-11T10:33+0300
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АЛМА-АТА, 11 апр-ПРАЙМ. Соединенные Штаты в отличие от европейских государств, хотят вникнуть в первопричины конфликта на Украине. Об это заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции во время своего визита в Казахстан"Мы видим, что, в отличие от Европы, которая, я сюда включаю и Британию, которая полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в США есть желание вникнуть в суть проблемы", - подчеркнул глава МИД России.Лавров также заметил, что контакты с командой американского президента Дональда Трампа подтвердили необходимость диалога между государствами. Тем не менее, не стоит обольщаться, но можно ожидать нормализации.
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общество , сша, европа, сергей лавров, мид рф
Политика, Общество , США, ЕВРОПА, Сергей Лавров, МИД РФ
10:33 11.04.2025
 
США хотят вникнуть в первопричины конфликта на Украине, заявил Лавров

Лавров: США, в отличие от ЕС, хотят вникнуть в первопричины конфликта на Украине

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
© МИД РФ
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АЛМА-АТА, 11 апр-ПРАЙМ. Соединенные Штаты в отличие от европейских государств, хотят вникнуть в первопричины конфликта на Украине. Об это заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции во время своего визита в Казахстан
"Мы видим, что, в отличие от Европы, которая, я сюда включаю и Британию, которая полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в США есть желание вникнуть в суть проблемы", - подчеркнул глава МИД России.
Лавров также заметил, что контакты с командой американского президента Дональда Трампа подтвердили необходимость диалога между государствами. Тем не менее, не стоит обольщаться, но можно ожидать нормализации.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Лавров обсудил с коллегами из СНГ контакты России и США
10:27
 
ПолитикаОбществоСШАЕВРОПАСергей ЛавровМИД РФ
 
 
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