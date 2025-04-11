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Лавров рассказал об идее обмена заключенными между Россией и США - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Лавров рассказал об идее обмена заключенными между Россией и США
Лавров рассказал об идее обмена заключенными между Россией и США - 11.04.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал об идее обмена заключенными между Россией и США
Идея обмена заключенными между Россией и США в Стамбуле исходила от обеих сторон. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T10:40+0300
2025-04-11T10:40+0300
политика
россия
сша
стамбул
сергей лавров
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АЛМА-АТА, 11 апр - ПРАЙМ. Идея обмена заключенными между Россией и США в Стамбуле исходила от обеих сторон. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Идея родилась одновременно с обеих сторон, уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, это всегда позитивно", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России в беседе с журналистами.Он также подчеркнул, что что любой гуманитарный жест, даже когда речь идет о воссоединении двух человек с их семьями, является позитивным. Лавров отметил, что такой обмен способствует укреплению доверия, однако его окончательное восстановление потребует много времени.Ранее при посредничестве ОАЭ россиянин Артур Петров, задержанный на Кипре по запросу США, был обменян на Ксению Карелину, осужденную в России за госизмену.
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россия, сша, стамбул, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, Стамбул, Сергей Лавров
10:40 11.04.2025
 
Лавров рассказал об идее обмена заключенными между Россией и США

Лавров: идея об обмене заключенными между Россией и США исходила от обеих сторон

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк#Сергей Лавров
#Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АЛМА-АТА, 11 апр - ПРАЙМ. Идея обмена заключенными между Россией и США в Стамбуле исходила от обеих сторон. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Идея родилась одновременно с обеих сторон, уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, это всегда позитивно", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России в беседе с журналистами.
Он также подчеркнул, что что любой гуманитарный жест, даже когда речь идет о воссоединении двух человек с их семьями, является позитивным. Лавров отметил, что такой обмен способствует укреплению доверия, однако его окончательное восстановление потребует много времени.
Ранее при посредничестве ОАЭ россиянин Артур Петров, задержанный на Кипре по запросу США, был обменян на Ксению Карелину, осужденную в России за госизмену.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Россия и США провели обмен заключенными, пишет WSJ
Вчера, 11:47
 
ПолитикаРОССИЯСШАСтамбулСергей Лавров
 
 
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