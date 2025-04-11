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Лавров рассказал об идее обмена заключенными между Россией и США
Лавров рассказал об идее обмена заключенными между Россией и США - 11.04.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал об идее обмена заключенными между Россией и США
Идея обмена заключенными между Россией и США в Стамбуле исходила от обеих сторон. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T10:40+0300
2025-04-11T10:40+0300
2025-04-11T10:40+0300
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АЛМА-АТА, 11 апр - ПРАЙМ. Идея обмена заключенными между Россией и США в Стамбуле исходила от обеих сторон. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Идея родилась одновременно с обеих сторон, уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, это всегда позитивно", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России в беседе с журналистами.Он также подчеркнул, что что любой гуманитарный жест, даже когда речь идет о воссоединении двух человек с их семьями, является позитивным. Лавров отметил, что такой обмен способствует укреплению доверия, однако его окончательное восстановление потребует много времени.Ранее при посредничестве ОАЭ россиянин Артур Петров, задержанный на Кипре по запросу США, был обменян на Ксению Карелину, осужденную в России за госизмену.
https://1prime.ru/20250410/obmen-856548011.html
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россия, сша, стамбул, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, Стамбул, Сергей Лавров
Лавров рассказал об идее обмена заключенными между Россией и США
Лавров: идея об обмене заключенными между Россией и США исходила от обеих сторон
АЛМА-АТА, 11 апр - ПРАЙМ. Идея обмена заключенными между Россией и США в Стамбуле исходила от обеих сторон. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Идея родилась одновременно с обеих сторон, уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, это всегда позитивно", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России в беседе с журналистами.
Он также подчеркнул, что что любой гуманитарный жест, даже когда речь идет о воссоединении двух человек с их семьями, является позитивным. Лавров отметил, что такой обмен способствует укреплению доверия, однако его окончательное восстановление потребует много времени.
Ранее при посредничестве ОАЭ россиянин Артур Петров, задержанный на Кипре по запросу США, был обменян на Ксению Карелину, осужденную в России за госизмену.
Россия и США провели обмен заключенными, пишет WSJ