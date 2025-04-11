https://1prime.ru/20250411/lavrov-856582410.html

"Ни за что". Лавров высказался о возвращении Украины к границам 1991 года

"Ни за что". Лавров высказался о возвращении Украины к границам 1991 года - 11.04.2025, ПРАЙМ

"Ни за что". Лавров высказался о возвращении Украины к границам 1991 года

Возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, это понимание есть и у администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД России Сергей | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T10:45+0300

2025-04-11T10:45+0300

2025-04-11T10:46+0300

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АЛМА-АТА, 11 апр - ПРАЙМ. Возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, это понимание есть и у администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров."Возвращение к границам 1991 года, как того по-прежнему требует (Владимир - ред.) Зеленский, невозможно хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает "существами". Он не раз об этом говорил еще до начала специальной военной операции… Ну и разве такому человеку (Зеленскому – ред.) даже гипотетически можно подумать, чтобы отдать этих людей? Да ни за что и никогда. И это понимание тоже есть у администрации Трампа, которые не раз публично говорили, что придется Зеленскому смириться и с территориальным вопросом", - подчеркнул министр.

https://1prime.ru/20250411/lavrov-856581970.html

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общество , россия, украина, сша, сергей лавров