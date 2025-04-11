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Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций, заявил Лавров
Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций, заявил Лавров - 11.04.2025, ПРАЙМ
Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций, заявил Лавров
Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций, ответа пока не последовало, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T10:49+0300
2025-04-11T10:49+0300
2025-04-11T10:49+0300
политика
россия
сша
сергей лавров
аэрофлот
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АЛМА-АТА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций, ответа пока не последовало, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Оно (возобновление авиасообщения - ред.) не повлечет, оно должно стать следствием вывода "Аэрофлота" из-под санкций", - заметил он.По словам министра, предложение было сделано еще месяц назад, и хотя американцы его приняли, ответа пока не последовало. В ходе российско-американских консультаций в Стамбуле российские эксперты напомнили американской стороне о предложении, добавил он.
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россия, сша, сергей лавров, аэрофлот
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Лавров, Аэрофлот
Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций, заявил Лавров
Лавров: Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций
АЛМА-АТА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций, ответа пока не последовало, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Оно (возобновление авиасообщения - ред.) не повлечет, оно должно стать следствием вывода "Аэрофлота" из-под санкций", - заметил он.
По словам министра, предложение было сделано еще месяц назад, и хотя американцы его приняли, ответа пока не последовало. В ходе российско-американских консультаций в Стамбуле российские эксперты напомнили американской стороне о предложении, добавил он.
Рубио высказался о восстановлении авиасообщения между Россией и США