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Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций, заявил Лавров - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций, заявил Лавров
Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций, заявил Лавров - 11.04.2025, ПРАЙМ
Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций, заявил Лавров
Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций, ответа пока не последовало, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T10:49+0300
2025-04-11T10:49+0300
политика
россия
сша
сергей лавров
аэрофлот
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АЛМА-АТА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций, ответа пока не последовало, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Оно (возобновление авиасообщения - ред.) не повлечет, оно должно стать следствием вывода "Аэрофлота" из-под санкций", - заметил он.По словам министра, предложение было сделано еще месяц назад, и хотя американцы его приняли, ответа пока не последовало. В ходе российско-американских консультаций в Стамбуле российские эксперты напомнили американской стороне о предложении, добавил он.
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россия, сша, сергей лавров, аэрофлот
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Лавров, Аэрофлот
10:49 11.04.2025
 
Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций, заявил Лавров

Лавров: Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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АЛМА-АТА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций, ответа пока не последовало, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Оно (возобновление авиасообщения - ред.) не повлечет, оно должно стать следствием вывода "Аэрофлота" из-под санкций", - заметил он.
По словам министра, предложение было сделано еще месяц назад, и хотя американцы его приняли, ответа пока не последовало. В ходе российско-американских консультаций в Стамбуле российские эксперты напомнили американской стороне о предложении, добавил он.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Рубио высказался о восстановлении авиасообщения между Россией и США
4 апреля, 15:13
 
ПолитикаРОССИЯСШАСергей ЛавровАэрофлот
 
 
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