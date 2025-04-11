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Лавров предложил Средней Азии перетерпеть главу дипломатии ЕС Каллас
Лавров предложил Средней Азии перетерпеть главу дипломатии ЕС Каллас - 11.04.2025, ПРАЙМ
Лавров предложил Средней Азии перетерпеть главу дипломатии ЕС Каллас
Перетерпеть главу дипломатии ЕС Каю Каллас на ее посту было бы для государств Средней Азии проще, чем по ее собственной рекомендации терпеть ущерб от... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:00+0300
2025-04-11T11:00+0300
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АЛМА-АТА, 11 апр - ПРАЙМ. Перетерпеть главу дипломатии ЕС Каю Каллас на ее посту было бы для государств Средней Азии проще, чем по ее собственной рекомендации терпеть ущерб от антироссийских санкций, с иронией предположил глава МИД РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции после заседания совета глав МИД стран СНГ журналист поинтересовался у министра, что бы тот посоветовал коллегам по содружеству ответить на просьбу Каллас потерпеть экономический ущерб от антироссийских санкций. "Я посоветовал бы перетерпеть Каю Каллас на этом посту. Это, наверное, будет гораздо легче, чем терпеть ущерб собственному народу", - сказал Лавров. При это он отметил, что самое смешное - молчание Каллас насчет гораздо более существенных потерь эстонского и других народов стран ЕС, которым в первую очередь приходится терпеть последствия санкций.
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россия, кая каллас, сергей лавров, ес, снг
Экономика, РОССИЯ, Кая Каллас, Сергей Лавров, ЕС, СНГ
Лавров предложил Средней Азии перетерпеть главу дипломатии ЕС Каллас
Лавров: перетерпеть Каллас было бы проще, чем терпеть ущерб от санкций
АЛМА-АТА, 11 апр - ПРАЙМ. Перетерпеть главу дипломатии ЕС Каю Каллас на ее посту было бы для государств Средней Азии проще, чем по ее собственной рекомендации терпеть ущерб от антироссийских санкций, с иронией предположил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции после заседания совета глав МИД стран СНГ журналист поинтересовался у министра, что бы тот посоветовал коллегам по содружеству ответить на просьбу Каллас потерпеть экономический ущерб от антироссийских санкций.
"Я посоветовал бы перетерпеть Каю Каллас на этом посту. Это, наверное, будет гораздо легче, чем терпеть ущерб собственному народу", - сказал Лавров.
При это он отметил, что самое смешное - молчание Каллас насчет гораздо более существенных потерь эстонского и других народов стран ЕС, которым в первую очередь приходится терпеть последствия санкций.
Каллас признала, что ряд стран ЕС все еще против использования активов РФ