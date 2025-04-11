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Макрон заявил, что ЕС будет добиваться от США полной отмены торговых пошлин

Макрон заявил, что ЕС будет добиваться от США полной отмены торговых пошлин - 11.04.2025, ПРАЙМ

Макрон заявил, что ЕС будет добиваться от США полной отмены торговых пошлин

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приостановка применения торговых пошлин США на 90 дней – это "период неуверенности" для предприятий, а целью ЕС... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T11:43+0300

2025-04-11T11:43+0300

2025-04-11T11:43+0300

экономика

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 11 апр – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приостановка применения торговых пошлин США на 90 дней – это "период неуверенности" для предприятий, а целью ЕС остается достижение сбалансированных торговых соглашений и полной отмены "несправедливых" пошлин. "Эта 90-дневная пауза означает 90 дней неопределенности для всех наших предприятий по обе стороны Атлантики и за ее пределами. Совместно с Еврокомиссией и в рамках европейского единства наша цель остается простой: провести переговоры об отмене этих несправедливых пошлин и достичь сбалансированного соглашения без асимметрии", - написал он в Х. При этом Макрон отметил, что ЕС должен продолжить работу над контрмерами, так как "25%-е пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также 10%-е пошлины на все остальные товары все еще действуют и представляют собой 52 миллиарда евро (потерь) для Европейского союза". "Вместе с Европейской комиссией мы должны быть сильными: Европа должна продолжать работать над всеми необходимыми контрмерами и задействовать все имеющиеся рычаги для своей защиты, а также для предотвращения подрыва нашего рынка третьими странами", - сказал он.

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сша, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, ес