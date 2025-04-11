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Макрон заявил, что ЕС будет добиваться от США полной отмены торговых пошлин
Макрон заявил, что ЕС будет добиваться от США полной отмены торговых пошлин - 11.04.2025, ПРАЙМ
Макрон заявил, что ЕС будет добиваться от США полной отмены торговых пошлин
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приостановка применения торговых пошлин США на 90 дней – это "период неуверенности" для предприятий, а целью ЕС... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:43+0300
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ПАРИЖ, 11 апр – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приостановка применения торговых пошлин США на 90 дней – это "период неуверенности" для предприятий, а целью ЕС остается достижение сбалансированных торговых соглашений и полной отмены "несправедливых" пошлин. "Эта 90-дневная пауза означает 90 дней неопределенности для всех наших предприятий по обе стороны Атлантики и за ее пределами. Совместно с Еврокомиссией и в рамках европейского единства наша цель остается простой: провести переговоры об отмене этих несправедливых пошлин и достичь сбалансированного соглашения без асимметрии", - написал он в Х. При этом Макрон отметил, что ЕС должен продолжить работу над контрмерами, так как "25%-е пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также 10%-е пошлины на все остальные товары все еще действуют и представляют собой 52 миллиарда евро (потерь) для Европейского союза". "Вместе с Европейской комиссией мы должны быть сильными: Европа должна продолжать работать над всеми необходимыми контрмерами и задействовать все имеющиеся рычаги для своей защиты, а также для предотвращения подрыва нашего рынка третьими странами", - сказал он.
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сша, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, ес
Экономика, США, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, ЕС
Макрон заявил, что ЕС будет добиваться от США полной отмены торговых пошлин
Макрон назвал приостановку применения торговых пошлин США периодом неуверенности
ПАРИЖ, 11 апр – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приостановка применения торговых пошлин США на 90 дней – это "период неуверенности" для предприятий, а целью ЕС остается достижение сбалансированных торговых соглашений и полной отмены "несправедливых" пошлин.
"Эта 90-дневная пауза означает 90 дней неопределенности для всех наших предприятий по обе стороны Атлантики и за ее пределами. Совместно с Еврокомиссией и в рамках европейского единства наша цель остается простой: провести переговоры об отмене этих несправедливых пошлин и достичь сбалансированного соглашения без асимметрии", - написал он в Х.
При этом Макрон отметил, что ЕС должен продолжить работу над контрмерами, так как "25%-е пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также 10%-е пошлины на все остальные товары все еще действуют и представляют собой 52 миллиарда евро (потерь) для Европейского союза".
"Вместе с Европейской комиссией мы должны быть сильными: Европа должна продолжать работать над всеми необходимыми контрмерами и задействовать все имеющиеся рычаги для своей защиты, а также для предотвращения подрыва нашего рынка третьими странами", - сказал он.
Орбан назвал "войну пошлин" США тактическим приемом