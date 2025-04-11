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Макрон заявил, что ЕС будет добиваться от США полной отмены торговых пошлин - 11.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250411/makron-856585679.html
Макрон заявил, что ЕС будет добиваться от США полной отмены торговых пошлин
Макрон заявил, что ЕС будет добиваться от США полной отмены торговых пошлин - 11.04.2025, ПРАЙМ
Макрон заявил, что ЕС будет добиваться от США полной отмены торговых пошлин
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приостановка применения торговых пошлин США на 90 дней – это "период неуверенности" для предприятий, а целью ЕС... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:43+0300
2025-04-11T11:43+0300
экономика
сша
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 11 апр – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приостановка применения торговых пошлин США на 90 дней – это "период неуверенности" для предприятий, а целью ЕС остается достижение сбалансированных торговых соглашений и полной отмены "несправедливых" пошлин. "Эта 90-дневная пауза означает 90 дней неопределенности для всех наших предприятий по обе стороны Атлантики и за ее пределами. Совместно с Еврокомиссией и в рамках европейского единства наша цель остается простой: провести переговоры об отмене этих несправедливых пошлин и достичь сбалансированного соглашения без асимметрии", - написал он в Х. При этом Макрон отметил, что ЕС должен продолжить работу над контрмерами, так как "25%-е пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также 10%-е пошлины на все остальные товары все еще действуют и представляют собой 52 миллиарда евро (потерь) для Европейского союза". "Вместе с Европейской комиссией мы должны быть сильными: Европа должна продолжать работать над всеми необходимыми контрмерами и задействовать все имеющиеся рычаги для своей защиты, а также для предотвращения подрыва нашего рынка третьими странами", - сказал он.
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сша, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, ес
Экономика, США, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, ЕС
11:43 11.04.2025
 
Макрон заявил, что ЕС будет добиваться от США полной отмены торговых пошлин

Макрон назвал приостановку применения торговых пошлин США периодом неуверенности

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 11 апр – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приостановка применения торговых пошлин США на 90 дней – это "период неуверенности" для предприятий, а целью ЕС остается достижение сбалансированных торговых соглашений и полной отмены "несправедливых" пошлин.
"Эта 90-дневная пауза означает 90 дней неопределенности для всех наших предприятий по обе стороны Атлантики и за ее пределами. Совместно с Еврокомиссией и в рамках европейского единства наша цель остается простой: провести переговоры об отмене этих несправедливых пошлин и достичь сбалансированного соглашения без асимметрии", - написал он в Х.
При этом Макрон отметил, что ЕС должен продолжить работу над контрмерами, так как "25%-е пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также 10%-е пошлины на все остальные товары все еще действуют и представляют собой 52 миллиарда евро (потерь) для Европейского союза".
"Вместе с Европейской комиссией мы должны быть сильными: Европа должна продолжать работать над всеми необходимыми контрмерами и задействовать все имеющиеся рычаги для своей защиты, а также для предотвращения подрыва нашего рынка третьими странами", - сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Орбан назвал "войну пошлин" США тактическим приемом
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ЭкономикаСШАФРАНЦИЯЭммануэль МакронДональд ТрампЕС
 
 
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