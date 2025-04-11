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Мальчик из Курской области собрал 140 флагов

Мальчик из Курской области собрал 140 флагов - 11.04.2025, ПРАЙМ

Мальчик из Курской области собрал 140 флагов

Мальчик Сергей из Курской области рассказал РИА Новости, что собрал 140 флагов подразделений, участвовавших в ее освобождении. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T03:22+0300

2025-04-11T03:22+0300

2025-04-11T03:22+0300

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КУРСК, 11 апр - ПРАЙМ. Мальчик Сергей из Курской области рассказал РИА Новости, что собрал 140 флагов подразделений, участвовавших в ее освобождении. По его словам, сразу после вторжения ВСУ в Курскую область он вышел на дорогу и начал встречать российских военных, направляющихся на передовую. "Сначала был российский. Потом ребята расписали его. ВДВ, "Ахмат" мы сами заказывали. А потом начали дарить флаги. Теперь их 140, а может и больше", - отметил Сергей. Боец отряда "Оскол" с позывным "Инхо", который с сослуживцами приехал навестить мальчика, отметил, что за несколько месяцев мальчик сумел собрать флаги всех подразделений, участвовавших в освобождении Курской области. "Зимой здесь было флагов 20, все подразделения понемногу-понемногу флаги привозят. Тут все подразделения, все Курское направление. Уже Сумское направление, можно сказать" - отметил боец. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.

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общество , бизнес, россия, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф, минобороны рф