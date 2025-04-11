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ВТБ понизил ставки по вкладам в рублях во всех сегментах

ВТБ понизил ставки по вкладам в рублях во всех сегментах - 11.04.2025, ПРАЙМ

ВТБ понизил ставки по вкладам в рублях во всех сегментах

Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам - ВТБ во всех сегментах понизил ставки по вкладам в рублях, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T12:43+0300

2025-04-11T12:43+0300

2025-04-11T12:43+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам - ВТБ во всех сегментах понизил ставки по вкладам в рублях, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs. "ВТБ во всех сегментах изменил ставки по вкладам в рублях: в массовом сегменте по закрытому вкладу "ВТБ. Вклад" ставки понижены на всех сроках… на 0,1-3,89 п.п. до 9-19,7% по базовому вкладу, на 0,5-5 п.п. до 9,8-20,5% по вкладу на "Новые деньги/Новый клиент", - говорится в сообщении. Также сообщается о снижении ставок по закрытому вкладу "Выгодное начало" - на 0,92-1 процентный пункт, до 18,76-19,5%. По закрытому вкладу "Новое время" ставки понижены на 0,19-0,21 процентного пункта, до 17,46-18,1%. В массовом высокодоходном сегменте по "ВТБ. Вкладу" ставки понижены на 0,4-5 процентного пункта по закрытым вкладам и на 0,8-0,96 процентного пункта по пополняемым и управляемым вкладам. Также отмечается, что максимальные ставки понижены: по закрытым вкладам - на 0,4 процентного пункта, до 20% (на срок 6 месяцев, от 1,5 миллиона рублей), до 20,5% - для зарплатных клиентов и пенсионеров, для новых клиентов - на 0,5 процентного пункта, до 20,5%, по пополняемым вкладам - на 0,8 процентного пункта, до 16,8%, и по управляемым - на 0,8 процентного пункта, до 16,7%. Максимальная ставка в массовом и массовом высокодоходном сегментах понижена на 0,5 процентного пункта, до 20,5%, и на 0,4 процентного пункта, до 20%, соответственно. В начале недели Сбербанк сообщил, что с 11 апреля снижает ставки по своим основным вкладам ("Лучший%" и "СберВклад") на 1 процентный пункт - максимальная для обычных клиентов будет составлять 20% годовых вместо 21%. Затем Россельхозбанк и Т-банк также заявили о снижении ставок по вкладам в рублях.

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