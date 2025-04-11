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ЕС в 2025 году может увеличить импорт СПГ на 25% - 11.04.2025, ПРАЙМ
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ЕС в 2025 году может увеличить импорт СПГ на 25%
ЕС в 2025 году может увеличить импорт СПГ на 25% - 11.04.2025, ПРАЙМ
ЕС в 2025 году может увеличить импорт СПГ на 25%
Европейский импорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 году может вырасти на 25%, это обусловлено в том числе необходимостью компенсировать сокращение... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T14:47+0300
2025-04-11T14:48+0300
энергетика
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европа
азия
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Европейский импорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 году может вырасти на 25%, это обусловлено в том числе необходимостью компенсировать сокращение поставок трубопроводного газа из России, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. "Ожидается, что в течение всего 2025 года импорт СПГ в Европу увеличится на 25%, или примерно на 33 миллиарда кубометров, что обусловлено сокращением поставок по трубопроводам из России, ростом внутреннего спроса и потребностей в закачке в газовые хранилища, а также увеличением экспорта на Украину", - говорится в сообщении. С другой стороны, ожидается, что в 2025 году импорт СПГ из Азии немного сократится, что поможет сбалансировать рынок в условиях растущей конкуренции со стороны европейских покупателей. Такая динамика контрастирует с ростом импорта на 8% в 2024 году.
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газ, москва, европа, азия, мэа
Энергетика, Газ, МОСКВА, ЕВРОПА, АЗИЯ, МЭА
14:47 11.04.2025 (обновлено: 14:48 11.04.2025)
 
ЕС в 2025 году может увеличить импорт СПГ на 25%

МЭА: импорт СПГ в Европу в 2025 году может вырасти на 25%

CC BY-SA 2.0 / kees torn / SYMPHONIC BREEZEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / SYMPHONIC BREEZE
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Европейский импорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 году может вырасти на 25%, это обусловлено в том числе необходимостью компенсировать сокращение поставок трубопроводного газа из России, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.
"Ожидается, что в течение всего 2025 года импорт СПГ в Европу увеличится на 25%, или примерно на 33 миллиарда кубометров, что обусловлено сокращением поставок по трубопроводам из России, ростом внутреннего спроса и потребностей в закачке в газовые хранилища, а также увеличением экспорта на Украину", - говорится в сообщении.
С другой стороны, ожидается, что в 2025 году импорт СПГ из Азии немного сократится, что поможет сбалансировать рынок в условиях растущей конкуренции со стороны европейских покупателей. Такая динамика контрастирует с ростом импорта на 8% в 2024 году.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
Politico: в ЕС выступили за сокращение закупок СПГ из США
9 апреля, 12:15
 
ЭнергетикаГазМОСКВАЕВРОПААЗИЯМЭА
 
 
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